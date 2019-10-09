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РИА Новости

В Совфеде почтили минутой молчания память вице-спикера Бушмина

10:40 09.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Бушмин
Евгений Бушмин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Евгений Бушмин. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду почтил минутой молчания память вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, который скончался после продолжительной болезни в воскресенье.
"Прошу почтить память о Евгении Викторовиче вставанием", - сказала спикер палаты Валентина Матвиенко.
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
6 октября, 20:29РИА Новости
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"Шестого октября ушел из жизни заместитель Совета Федерации Евгений Викторович Бушмин. Это огромная потеря для общества, для всех, с кем на протяжении многих лет его связывали совместная работа и искренняя дружба", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что Бушмин принимал самое активное участие в жизни страны, четверть века отдал законотворческой деятельности, всегда проявлял безупречный профессионализм, до последнего дня был предан России.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
6 октября, 18:45РИА Новости
Биография Евгения Бушмина
Накануне, 8 октября, прошла церемония прощания с Бушминым в ритуальном зале ЦКБ. Коллеги сенатора в правительстве и парламенте отмечали его высокий профессионализм, порядочность, доброжелательность, любовь к жизни.
Бушмин был похоронен на Троекуровском кладбище.
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Евгений БушминСовет Федерации РФРоссияПолитика
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