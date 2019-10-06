Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.
"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", — сказал сенатор.
Тимченко отметил, что похороны могут пройти 8 октября на Троекуровском кладбище.
В пресс-службе правительства рассказали РИА Новости, что соболезнования родным и близким политика выразил Дмитрий Медведев.
С 1996 по 1998 годы работал первым заместителем руководителя Налоговой службы. В 1998-2001 годах занимал должность заместителя министра финансов. В 2001 года назначен представителем в Совете Федерации от правительства Нижегородской области. В верхней палате парламента он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
В 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.