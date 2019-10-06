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РИА Новости

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

17:13 06.10.2019 (обновлено: 19:00 06.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

"Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", — сказал сенатор.

Тимченко отметил, что похороны могут пройти 8 октября на Троекуровском кладбище.
В пресс-службе правительства рассказали РИА Новости, что соболезнования родным и близким политика выразил Дмитрий Медведев.
С 1996 по 1998 годы работал первым заместителем руководителя Налоговой службы. В 1998-2001 годах занимал должность заместителя министра финансов. В 2001 года назначен представителем в Совете Федерации от правительства Нижегородской области. В верхней палате парламента он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
В 2005 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Евгений БушминСовет Федерации РФРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
ну грустно, печально! но зачем выдавать это в новость?! кто это вообще и что он сделал для людей?
6 октября, 17:41
Паблос Майоров
105510114
У народа копится негатив.Это видно по комментам.А ведь может вылиться негатив и во что-то радикальное.Чинуши далеко оторвались от народа.Они живут другими зарплатами, премиями, льготами, хорошими пенсиями...Но у жизни есть свои непонятые еще людьми законы.Чего и видим мы.
6 октября, 18:47
Лариса Ахметова
6341004
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