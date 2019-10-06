Сенатор Карелова назвала Бушмина светлым и открытым человеком

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сенатор Евгений Бушмин был сильным, мужественным, светлым человеком, ужасно, что болезнь оказалась сильнее, сказала РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Вице-спикер СФ Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

"Больно. Горько. Очень неожиданно. Многие из нас знали, что Евгений Викторович болен, но он был настолько сильным, мужественным ​ и жизнелюбивым человеком, что верилось, что он обязательно победит", - отметила сенатор.

По ее словам, болезнь несколько раз отступала перед ним. "Ужасно, что она оказалась сильнее. Терять такого друга, такого светлого и открытого ​ человека, такого замечательного коллегу и суперпрофессионала очень тяжело", - отметила Карелова.