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РИА Новости

Сенатор Карелова назвала Бушмина светлым и открытым человеком

20:08 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Бушмин. Архив
Евгений Бушмин. Архив
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сенатор Евгений Бушмин был сильным, мужественным, светлым человеком, ужасно, что болезнь оказалась сильнее, сказала РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Вице-спикер СФ Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Больно. Горько. Очень неожиданно. Многие из нас знали, что Евгений Викторович болен, но он был настолько сильным, мужественным ​ и жизнелюбивым человеком, что верилось, что он обязательно победит", - отметила сенатор.
По ее словам, болезнь несколько раз отступала перед ним. "Ужасно, что она оказалась сильнее. Терять такого друга, такого светлого и открытого ​ человека, такого замечательного коллегу и суперпрофессионала очень тяжело", - отметила Карелова.
"Мои соболезнования семье и близким Евгения Викторовича. ​Его душе ​ – мира и покоя. Светлая ему память. Она будет долгой", - заключила парламентарий.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Вчера, 18:45РИА Новости
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Галина КареловаЕвгений БушминСовет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
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