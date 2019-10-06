Сенатор Карелова назвала Бушмина светлым и открытым человеком

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Сенатор Евгений Бушмин был сильным, мужественным, светлым человеком, ужасно, что болезнь оказалась сильнее, сказала РИА Новости вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Вице-спикер СФ Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Больно. Горько. Очень неожиданно. Многие из нас знали, что Евгений Викторович болен, но он был настолько сильным, мужественным и жизнелюбивым человеком, что верилось, что он обязательно победит", - отметила сенатор.
По ее словам, болезнь несколько раз отступала перед ним. "Ужасно, что она оказалась сильнее. Терять такого друга, такого светлого и открытого человека, такого замечательного коллегу и суперпрофессионала очень тяжело", - отметила Карелова.
"Мои соболезнования семье и близким Евгения Викторовича. Его душе – мира и покоя. Светлая ему память. Она будет долгой", - заключила парламентарий.
Вчера, 18:45РИА НовостиБиография Евгения Бушмина