Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил соболезнования в связи с кончиной вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина.

В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.