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РИА Новости

Сенатор Рябухин назвал Бушмина профессионалом высочайшего уровня

18:13 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапкоЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
© РИА Новости / Владимир Астапко
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин был профессионалом высочайшего уровня, много сделавшим для развития финансового законодательства РФ, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин.
Бушмин скончался в воскресенье на 62 году жизни после продолжительной болезни. Глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что, как предполагается, похороны Бушмина состоятся 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
"Очень жалко. Это был высочайший профессионал, он прошел большую школу парламентаризма, был депутатом Госдумы, занимал пост замминистра финансов РФ", - сказал Рябухин.
Сенатор отметил большую законотворческую работу, которую проделал Бушмин для развития финансового законодательства России. "Он выступал за принятие нового налогового, бюджетного кодексов, что способствовало бы экономическому развитию нашей страны", - отметил замглавы комитета.
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
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Рябухин подчеркнул, что с Бушминым было легко работать. "Он слушал собеседника, если его аргументы были убедительными, он с ними соглашался", - сказал законодатель.
В Совете Федерации Бушмин представлял Ростовскую область и курировал вопросы экономического блока. Помимо работы в Минфине, в 90-е годы Бушмин занимал пост первого замглавы Государственной налоговой службы. В ноябре 2001 года стал членом Совета Федерации.
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Евгений БушминВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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