Сенатор Рябухин назвал Бушмина профессионалом высочайшего уровня

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин был профессионалом высочайшего уровня, много сделавшим для развития финансового законодательства РФ, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета СФ Сергей Рябухин.

Бушмин скончался в воскресенье на 62 году жизни после продолжительной болезни. Глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что, как предполагается, похороны Бушмина состоятся 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

"Очень жалко. Это был высочайший профессионал, он прошел большую школу парламентаризма, был депутатом Госдумы, занимал пост замминистра финансов РФ", - сказал Рябухин.

Сенатор отметил большую законотворческую работу, которую проделал Бушмин для развития финансового законодательства России. "Он выступал за принятие нового налогового, бюджетного кодексов, что способствовало бы экономическому развитию нашей страны", - отметил замглавы комитета.

Рябухин подчеркнул, что с Бушминым было легко работать. "Он слушал собеседника, если его аргументы были убедительными, он с ними соглашался", - сказал законодатель.