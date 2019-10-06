В Совфеде назвали возможную дату похорон Бушмина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Похороны вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, скончавшегося в воскресенье, могут пройти 8 октября, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

В воскресенье Тимченко рассказал, что Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

"Ориентировочно, думаю, похороны могут состояться во вторник (8 октября – ред.)", - сказал сенатор.