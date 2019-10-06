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РИА Новости

В Совфеде назвали возможную дату похорон Бушмина

17:59 06.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Похороны вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, скончавшегося в воскресенье, могут пройти 8 октября, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
В воскресенье Тимченко рассказал, что Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Ориентировочно, думаю, похороны могут состояться во вторник (8 октября – ред.)", - сказал сенатор.
По словам Тимченко, предполагается, что Бушмин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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Евгений БушминВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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