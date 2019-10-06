Бушмина отличали порядочность и профессионализм, заявил Володин

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, отметил его порядочность и профессионализм.

В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

"Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и депутатов Государственной думы. Евгений Викторович внес большой вклад в развитие российского парламентаризма. Депутат Госдумы, заместитель министра финансов, член Совета Федерации - четверть века он отдал законотворческой работе", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД отметил, что Бушмина на протяжении всей его деятельности "отличали доброта, отзывчивость, порядочность, высокий профессионализм".