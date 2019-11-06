Глава бюджетного комитета Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев избран в среду вице-спикером палаты.
Место вице-спикера стало вакантным после кончины в начале октября занимавшего этот пост Евгения Бушмина.
Также Совфед прекратил досрочно полномочия Бушмина, как того требует регламент.
Евгений Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, ранее был депутатом Госдумы, в 1990-е годы занимал посты первого замруководителя Государственной налоговой службы и замглавы Минфина РФ. Политик скончался 6 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни, был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
6 октября, 18:45РИА НовостиБиография Евгения Бушмина