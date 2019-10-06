Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-06T20:29Z
https://ria.ru/20191006/1559491384.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101585/06/1015850616_0:173:1334:923_1036x0_80_0_0_03337713ba09c3b2172bf5e83ef5e48c.jpg
РИА Новости

Клинцевич назвал Бушмина настоящим государственником

20:29 06.10.2019
379
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, отметив, что Бушмин всегда ставил интересы страны на первое место.
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Ушел из жизни профессионал с большой буквы и просто очень хороший добрый человек, который всегда готов был выслушать тебя и помочь чем мог. Настоящий государственник, он неизменно ставил интересы страны на первое место, работая во имя ее блага на всех высоких постах, которые занимал. Для нас – это пример для подражания. Нам будет очень не хватать тебя, Евгений. Вечная память!", - написал Клинцевич в Facebook.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Вчера, 20:27РИА Новости
Голикова и Христенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина
110103
Обсудить 0
Евгений БушминФранц КлинцевичРоссияОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин
Голикова и Христенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина
РИА
Новости
Евгений Бушмин. Архив
Сенатор Карелова назвала Бушмина светлым и открытым человеком
Повреждения в результате обстрела в Донбассе
В ЛНР заявили об обстреле со стороны силовиков
Евгений Бушмин. Архив
Бушмина отличали порядочность и профессионализм, заявил Володин
Лента
новостей
Анастасия Заворотнюк
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Расторгуев рассказал, как пытался вручить Путину сто долларов
Турецкие военные в Африне, Сирия
В Турции призвали сотрудничать с Москвой и Дамаском в ходе операции в Сирии
Участники протеста В Париже против законопроекта об искусственном оплодотворении
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
В Черкассах на гонках сбили людей
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей
Центральноафриканская республика
Советник президента ЦАР заявил о приезде в страну сотрудников ЦРУ
Евгений Бушмин. Архив
Матвиенко выразила соболезнования родным Бушмина
Приштина
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
05:32В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
04:53Боевики "Азова" заняли "последний блокпост" в Донбассе перед отводом ВСУ
04:50Борисова и Волочкова устроили перепалку в телеэфире
04:44В Забайкалье медведь растерзал 50-летнюю женщину
04:21Майли Сайрус начала новый роман после расставания с Лиамом Хемсвортом
04:08Правящая в Косово партия Хашима Тачи провалилась на выборах в "парламент"
04:07В Австралии расследуют новые случаи обнаружения игл во фруктах
03:53Спикер Рады обозначил "красные линии" в законе о статусе Донбасса
03:26ВЦИОМ: большинство россиян считают, что прививки защищают от инфекций
03:24Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29 из-за предстоящих выборов
03:22В России снова начнут делать кальвадос
03:18Антонов предложил советнику Белого дома по нацбезопасности встретиться
03:13Эксперты назвали сферы работы с наиболее высокими зарплатами
03:06ВЦИОМ: более 60% россиян когда-либо делали прививку от гриппа
03:05Спикер Рады рассказал о подготовке закона об особом статусе Донбасса
03:00Премьер Португалии рассказал о планах своей партии после победы на выборах
02:51Диетолог назвала самый полезный хлеб
02:50Антонов прокомментировал отставку ряда высокопоставленных сотрудников в США
02:16Дочь Дмитрия Хворостовского стала мамой во второй раз
Лента новостейМолния