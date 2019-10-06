Клинцевич назвал Бушмина настоящим государственником

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, отметив, что Бушмин всегда ставил интересы страны на первое место.
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Ушел из жизни профессионал с большой буквы и просто очень хороший добрый человек, который всегда готов был выслушать тебя и помочь чем мог. Настоящий государственник, он неизменно ставил интересы страны на первое место, работая во имя ее блага на всех высоких постах, которые занимал. Для нас – это пример для подражания. Нам будет очень не хватать тебя, Евгений. Вечная память!", - написал Клинцевич в Facebook.