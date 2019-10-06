Клинцевич назвал Бушмина настоящим государственником

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, отметив, что Бушмин всегда ставил интересы страны на первое место.