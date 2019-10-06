Матвиенко выразила соболезнования родным Бушмина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, который скончался после продолжительной болезни в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко.

"В последние дни, когда состояние здоровья Евгения Викторовича ухудшилось, коллеги, Валентина Матвиенко постоянно были с ним на связи. Навещали его", - сказал он.

По словам Пономаренко, спикер Совфеда "позвонила вдове и выразила соболезнования родным Евгения Викторовича".