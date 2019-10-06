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РИА Новости

Матвиенко выразила соболезнования родным Бушмина

19:06 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Бушмин. Архив
Евгений Бушмин. Архив
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, который скончался после продолжительной болезни в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко.
"В последние дни, когда состояние здоровья Евгения Викторовича ухудшилось, коллеги, Валентина Матвиенко постоянно были с ним на связи. Навещали его", - сказал он.
По словам Пономаренко, спикер Совфеда "позвонила вдове и выразила соболезнования родным Евгения Викторовича".
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
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Вчера, 18:45РИА Новости
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