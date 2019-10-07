Миронов назвал Бушмина человеком с позицией, основанной на глубоких знаниях

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, скончавшегося после продолжительной болезни, человеком с позицией, основанной на глубоких знаниях и опыте.
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"С глубокой печалью узнал о смерти Евгения Викторовича Бушмина. Судьба отпустила ему всего 61 год. Прожил он их достойно и запомнится всем, кто знал его по совместной работе, своими человеческими и профессиональными качествами. Человек на своем месте – это смело можно было сказать об Евгении Викторовиче", - сказал РИА Новости Миронов, занимавший должность спикера Совфеда с 2001 по 2011 годы.
По его словам, Бушмин был одним из самым опытных сенаторов, проработав в Совете Федерации 18 лет.
Вчера, 18:45РИА НовостиБиография Евгения Бушмина
"Из них без малого десятилетие мы трудились с ним бок о бок. Он возглавлял один из важнейших комитетов – по бюджету финансовым рынкам", - сказал лидер СР.
Миронов отметил, что не всегда и не всем по всем вопросам соглашался с Бушминым, но с большим уважением относился к его позиции, "основанной на глубоких знаниях и опыте работы как в государственных органах, так и в структурах реальной экономики".
"Очень обидно, что голос Евгения Бушмина не будет больше звучать в зале Совета Федерации. Он мог бы еще очень много сделать на своем посту заместителя председателя палаты, который занимал в последние годы. Знаю, что Евгений Викторович мужественно боролся с тяжелой болезнью. Но она, сожалению, оказалась сильнее. Глубоко соболезную семье и близким покойного. Вечная память!", - сказал Миронов.