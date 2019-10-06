Пушков выразил соболезнования семье и близким Евгения Бушмина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, скончавшегося на 62-м году жизни.
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Сегодня умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. Ещё совсем недавно он был среди нас. Ему только что исполнился 61 год. Приношу глубокие соболезнования семье и близким ушедшего коллеги", - написал Пушков в Twitter.