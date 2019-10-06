Медведев выразил соболезнования семье скончавшегося вице-спикера СФ Бушмина

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким скончавшегося вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
"Медведев выразил соболезнования родным и близким Бушмина", - сообщили в пресс-службе.
Вчера, 18:45РИА НовостиБиография Евгения Бушмина