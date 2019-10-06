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РИА Новости

Совфед не будет спешить с избранием вице-спикера после смерти Бушмина

17:48 06.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Бушмин. Архив
Евгений Бушмин. Архив
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Совет Федерации не будет спешить с избранием нового вице-спикера, чье место оказалось вакантно после кончины Евгения Бушмина, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"В этом нет никакой срочной необходимости, здесь не нужна спешка. Вряд ли на ближайшем заседании будет рассматриваться этот вопрос", - сказал он.
В воскресенье Тимченко сообщил, что вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в воскресенье после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.
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Евгений БушминВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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