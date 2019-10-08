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РИА Новости

Вице-спикера Совфеда Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище

14:32 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Бушмин. Архив
Евгений Бушмин. Архив
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Политик скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
Церемония прощания прошла в ритуальном зале ЦКБ. Коллеги Бушмина по работе в правительстве, Госдуме, Совете Федерации отмечали его высокий профессионализм, порядочность, неравнодушие к своему делу.
Бушмина проводили в последний путь родные, многие сенаторы также присутствовали на похоронах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования близким политика, отметив, как сильно он любил свою семью.
Евгений Бушмин
Вчера, 10:54РИА Новости
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Евгений Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, ранее был депутатом Госдумы, в 90-е годы занимал посты первого замруководителя Государственной налоговой службы и замглавы Минфина РФ. Бушмин имел государственные награды - орден Александра Невского, орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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Евгений БушминСовет Федерации РФМоскваРоссияОбщество
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