Вице-спикера Совфеда Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Политик скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
Церемония прощания прошла в ритуальном зале ЦКБ. Коллеги Бушмина по работе в правительстве, Госдуме, Совете Федерации отмечали его высокий профессионализм, порядочность, неравнодушие к своему делу.
Бушмина проводили в последний путь родные, многие сенаторы также присутствовали на похоронах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования близким политика, отметив, как сильно он любил свою семью.
Евгений Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, ранее был депутатом Госдумы, в 90-е годы занимал посты первого замруководителя Государственной налоговой службы и замглавы Минфина РФ. Бушмин имел государственные награды - орден Александра Невского, орден Почета, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.