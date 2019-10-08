Вице-спикера Совфеда Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Политик скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания прошла в ритуальном зале ЦКБ. Коллеги Бушмина по работе в правительстве, Госдуме, Совете Федерации отмечали его высокий профессионализм, порядочность, неравнодушие к своему делу.

Бушмина проводили в последний путь родные, многие сенаторы также присутствовали на похоронах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования близким политика, отметив, как сильно он любил свою семью.