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РИА Новости

Путин назвал Бушмина настоящим профессионалом, много сделавшим для России

10:54 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапкоЕвгений Бушмин
Евгений Бушмин
© РИА Новости / Владимир Астапко
Евгений Бушмин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом, говорится в соболезнованиях, направленных президентом РФ Владимиром Путиным в адрес близких политика.
"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Евгения Викторовича Бушмина", - зачитал текст обращения президента замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на траурной церемонии в ЦКБ.
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Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом, который трудился с полной самоотдачей, достойно решая общественные задачи, отметил глава государства.
"За годы работы в Совете Федерации внес значимый личный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег", - говорится в обращении президента.
Евгений Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, ранее был депутатом Госдумы, в 90-е годы занимал посты первого замруководителя Государственной налоговой службы и замглавы Минфина РФ. Политик скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронят сенатора во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.
Евгений Бушмин. Архив
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Евгений БушминСовет Федерации РФГосдума РФСергей КириенкоВладимир ПутинРоссияОбщество
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