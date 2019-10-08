Путин назвал Бушмина настоящим профессионалом, много сделавшим для России

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом, говорится в соболезнованиях, направленных президентом РФ Владимиром Путиным в адрес близких политика.

"Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Евгения Викторовича Бушмина", - зачитал текст обращения президента замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на траурной церемонии в ЦКБ.

Евгений Викторович был авторитетным общественным и государственным деятелем, настоящим профессионалом, который трудился с полной самоотдачей, достойно решая общественные задачи, отметил глава государства.

"За годы работы в Совете Федерации внес значимый личный вклад в развитие парламентаризма в нашей стране. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег", - говорится в обращении президента.

Евгений Бушмин проработал в Совете Федерации 18 лет, ранее был депутатом Госдумы, в 90-е годы занимал посты первого замруководителя Государственной налоговой службы и замглавы Минфина РФ. Политик скончался в воскресенье на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Похоронят сенатора во вторник на Троекуровском кладбище в Москве.