Голикова и Христенко выразили соболезнования в связи со смертью Бушмина

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и президент делового совета Евразийского экономического Союза Виктор Христенко выразили соболезнования родным и близким вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, отметив его жизненную энергию и умение отстаивать свою точку зрения, сообщили в секретариате вице-премьера.

"Мы знали Евгения Викторовича как прекрасного профессионала. Много лет работали вместе, в разных должностях, в разные периоды развития России. Знали его как человека отзывчивого, с большой жизненной энергией, юмором, умением отстаивать свою точку зрения. Даже в последние месяцы общения Евгений Викторович был погружён в работу и переживал за дело. Любим, помним, скорбим. Вечная память", - говорится в соболезновании.