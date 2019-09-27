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РИА Новости

Биография Александра Кузьмина

10:42 27.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Архив
Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Российской академии архитектуры и строительных наук, генеральный директор АО "НИЦ "Строительство" Александр Викторович Кузьмин родился 12 июля 1951 года в Москве.
В 1974 году окончил Московский архитектурный институт.
С 1974 года по 1991 год работал в Научно-исследовательском и проектном институте (НИиПИ) генерального плана города Москвы, где прошел путь от архитектора до главного архитектора института.
С 1991 года по 1996 год – заместитель, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), начальник Главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Москвы.
С сентября 1996 года по июль 2012 года был председателем Москомархитектуры, главным архитектором города Москвы.
С октября 2012 года – вице-президент компании "Автотор холдинг".
В сентябре 2013 года стал основателем и генеральным директором архитектурной лаборатории "АК и партнеры".
С марта 2014 года – генеральный директор "НИЦ "Строительство".
Александр Кузьмин – академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), с апреля 2009 года был вице-президентом РААСН.
17 апреля 2014 года Кузьмина избрали президентом РААСН. Распоряжением правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 года он был утвержден в этой должности. В апреле 2019 года Кузьмин был переизбран президентом РААСН. Утвержден в этой должности распоряжением правительства РФ от 3 июля 2019 года.
Кузьмин – руководитель, автор и соавтор более 60 крупных градостроительных проектов и научных трудов, более 30 реализованных архитектурных проектов. В его активе большое количество книг, научных статей, аналитических публикаций по различным проблемам архитектуры.
Являлся членом президиума правления Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов, председателем Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, председателем Совета главных архитекторов столиц стран СНГ.
Александр Кузьмин – академик Российской академии художеств (РАХ), профессор Международной академии архитектуры, академик (действительный член) Международной Академии Архитектуры, лауреат Государственной премии РФ в области архитектуры, премии правительства РФ, двух премий правительства Москвы, обладатель золотой медали им. В.Г. Шухова, золотых медалей РААСН и РАХ. Награжден четырьмя орденами и одной медалью Русской Православной Церкви. Кавалер ордена Франции "За заслуги в области искусств и литературы" и Инженерного общества Бельгии "За заслуги в изобретениях".
Имел звания Народный архитектор России, Заслуженный архитектор России, Почетный строитель России, Почетный строитель Москвы.
Александр Кузьмин скончался в ночь на 27 сентября 2019 года.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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Александр КузьминМоскваСправки
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