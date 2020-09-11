https://ria.ru/20200911/gorod-1577118643.html

Эксперты: будущее российских городов за инновационными жилыми кластерами

Для того чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно в месте, где он живет, специалисты предлагают развивать инновационные жилые кластеры. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:06

2020-09-11T21:06

2020-09-11T21:06

александра кузьмина

нижний новгород

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Для того чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно в месте, где он живет, специалисты предлагают развивать инновационные жилые кластеры.Если обратиться к официальному определению, то это ограниченная территория, создающая среду для комфортного проживания и, что самое главное, для самореализации. Именно поэтому такой кластер включает в себя учебно-образовательные, спортивные, культурные, деловые и другие элементы инфраструктуры, функции которых технологически взаимосвязаны.В качестве примера инновационного жилого кластера спикеры Форума креативного бизнеса Российской креативной недели привели "Сколково", где люди могут работать, жить и отдыхать на одной территории.Тем не менее у экспертов возникает вопрос о сбалансированности застройки жилых кварталов, ведь, по словам первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, если не провести черту между креативностью и здравым смыслом, то все может кончиться тем, что место станет непригодным для жилья.Она также добавила, что если есть запрос, территория и все предпосылки к развитию квартала, дальше этот проект нужно будет просто модерировать, помогать и развивать лучшие идеи, а плохое "умрет само".Массовая застройкаБольшое количество жилых, офисных и культурно-досуговых зданий ставит вопрос о приемлемости массовой застройки выбранного квартала, но, по словам спикеров, если отнестись к расположению объектов с умом и опираться на нужды жителей, то сбрасывать ее со счетов не стоит."Нужно понимать, что устойчивость этого сценария – дом, работа, отдых рядом, – если это все выдержано, если социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, если культурные составляющие, если все это развивается сбалансировано и синхронизировано между собой, то массовая жилищная застройка в современном все еще пока действующем законодательстве особенных проблем под собой не несет", – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.По ее словам, половина планируемого населения должна быть обеспечена рабочими местами на прилегающей территории, в пределах транспортной доступности и городского округа.Опыт регионовО подобном сценарии застройки уже существующего жилого квартала рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.Городские власти приняли решение модернизировать район Започаинье, где уже стоят жилые дома. Специалисты предлагают отнестись к застройке с умом и добавить досуговые и развлекательные центры. Это не только сделает жизнь горожан удобнее, но и привлечет большое количество туристов.

нижний новгород

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александра кузьмина, нижний новгород, москва, общество