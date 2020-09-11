https://ria.ru/20200911/gorod-1577118643.html
Эксперты: будущее российских городов за инновационными жилыми кластерами
Для того чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно в месте, где он живет, специалисты предлагают развивать инновационные жилые кластеры. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:06
2020-09-11T21:06
2020-09-11T21:06
александра кузьмина
нижний новгород
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577118471_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_ceea58ee31c00238e14281e2b1ed5802.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Для того чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно в месте, где он живет, специалисты предлагают развивать инновационные жилые кластеры.Если обратиться к официальному определению, то это ограниченная территория, создающая среду для комфортного проживания и, что самое главное, для самореализации. Именно поэтому такой кластер включает в себя учебно-образовательные, спортивные, культурные, деловые и другие элементы инфраструктуры, функции которых технологически взаимосвязаны.В качестве примера инновационного жилого кластера спикеры Форума креативного бизнеса Российской креативной недели привели "Сколково", где люди могут работать, жить и отдыхать на одной территории.Тем не менее у экспертов возникает вопрос о сбалансированности застройки жилых кварталов, ведь, по словам первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, если не провести черту между креативностью и здравым смыслом, то все может кончиться тем, что место станет непригодным для жилья.Она также добавила, что если есть запрос, территория и все предпосылки к развитию квартала, дальше этот проект нужно будет просто модерировать, помогать и развивать лучшие идеи, а плохое "умрет само".Массовая застройкаБольшое количество жилых, офисных и культурно-досуговых зданий ставит вопрос о приемлемости массовой застройки выбранного квартала, но, по словам спикеров, если отнестись к расположению объектов с умом и опираться на нужды жителей, то сбрасывать ее со счетов не стоит."Нужно понимать, что устойчивость этого сценария – дом, работа, отдых рядом, – если это все выдержано, если социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, если культурные составляющие, если все это развивается сбалансировано и синхронизировано между собой, то массовая жилищная застройка в современном все еще пока действующем законодательстве особенных проблем под собой не несет", – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.По ее словам, половина планируемого населения должна быть обеспечена рабочими местами на прилегающей территории, в пределах транспортной доступности и городского округа.Опыт регионовО подобном сценарии застройки уже существующего жилого квартала рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.Городские власти приняли решение модернизировать район Започаинье, где уже стоят жилые дома. Специалисты предлагают отнестись к застройке с умом и добавить досуговые и развлекательные центры. Это не только сделает жизнь горожан удобнее, но и привлечет большое количество туристов.
нижний новгород
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577118471_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_51a7485e1ac2c60f44377d2eced51dea.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра кузьмина, нижний новгород, москва, общество
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Для того чтобы человек мог чувствовать себя максимально комфортно в месте, где он живет, специалисты предлагают развивать инновационные жилые кластеры.
Если обратиться к официальному определению, то это ограниченная территория, создающая среду для комфортного проживания и, что самое главное, для самореализации. Именно поэтому такой кластер включает в себя учебно-образовательные, спортивные, культурные, деловые и другие элементы инфраструктуры, функции которых технологически взаимосвязаны.
В качестве примера инновационного жилого кластера спикеры Форума креативного бизнеса Российской креативной недели привели "Сколково", где люди могут работать, жить и отдыхать на одной территории.
Тем не менее у экспертов возникает вопрос о сбалансированности застройки жилых кварталов, ведь, по словам первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, если не провести черту между креативностью и здравым смыслом, то все может кончиться тем, что место станет непригодным для жилья.
Все это будет безумно креативно, но в результате мы столкнемся с изношенными инженерными инфраструктурами, с застроенными коридорами, где могли бы возникнуть дороги и транспортные инфраструктуры", – сказала Кузьмина.
Она также добавила, что если есть запрос, территория и все предпосылки к развитию квартала, дальше этот проект нужно будет просто модерировать, помогать и развивать лучшие идеи, а плохое "умрет само".
Массовая застройка
Большое количество жилых, офисных и культурно-досуговых зданий ставит вопрос о приемлемости массовой застройки выбранного квартала, но, по словам спикеров, если отнестись к расположению объектов с умом и опираться на нужды жителей, то сбрасывать ее со счетов не стоит.
"Нужно понимать, что устойчивость этого сценария – дом, работа, отдых рядом, – если это все выдержано, если социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, если культурные составляющие, если все это развивается сбалансировано и синхронизировано между собой, то массовая жилищная застройка в современном все еще пока действующем законодательстве особенных проблем под собой не несет", – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
По ее словам, половина планируемого населения должна быть обеспечена рабочими местами на прилегающей территории, в пределах транспортной доступности и городского округа.
Массовая жилая застройка не представляет из себя проблему в том случае, если существующий много десятилетий треугольник устойчивого развития – это сбалансированность, когда есть где жить, есть где работать и есть третьи места – есть досуг, есть отдых и физкультура", – сказала Кузьмина.
Опыт регионов
О подобном сценарии застройки уже существующего жилого квартала рассказала министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Городские власти приняли решение модернизировать район Започаинье, где уже стоят жилые дома. Специалисты предлагают отнестись к застройке с умом и добавить досуговые и развлекательные центры. Это не только сделает жизнь горожан удобнее, но и привлечет большое количество туристов.
Здесь сегодня и сейчас живут люди, и мы говорим о том, что хотим улучшить качество жизни тех, кто живет, дать возможность им развиваться за счет территорий, которые присутствуют рядом, и запустить функцию, которая привела бы дополнительный поток людей", – заключила Ракова.