https://ria.ru/20200924/ofis-1577716448.html
"Метровагонмаш" построит новый офис на Ярославском шоссе
Мытищинское предприятие, акционерное общество "Метровагонмаш" построит новый административный центр на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:26
2020-09-24T16:26
2020-09-24T16:26
новости подмосковья
метровагонмаш
московская область (подмосковье)
мытищи
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА</strong> <strong>Новости. </strong> Мытищинское предприятие, акционерное общество "<a href="http://ria.ru/organization_Metrovagonmash/" target="_blank" data-auto="true">Метровагонмаш</a>" построит новый административный центр на <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskoe_shosse/" target="_blank" data-auto="true">Ярославском шоссе</a>, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Административный центр высотой в 13 этажей построят по проекту архитектурной мастерской "Группа АБВ". Площадь комплекса, который расположится на территории действующего завода "Метровагонмаш" составит порядка 20 тысяч квадратных метров. На территории разместится парковка, небольшой сквер с декоративным бассейном, а также благоустроенный спуск к Яузе с зоной отдыха у воды."Авторы доработали проект и учли замечания экспертов Рабочей группы Архкомиссии. В результате, проект инженерного центра в <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> приобрел единую композиционную тему. Это особенно ценно в контексте достаточно разнородной окружающей застройки", — приводятся слова главного архитектора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Александры Кузьминой.
https://ria.ru/20191004/1559428042.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
метровагонмаш, московская область (подмосковье), мытищи