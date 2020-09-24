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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200924/ofis-1577716448.html
"Метровагонмаш" построит новый офис на Ярославском шоссе
Мытищинское предприятие, акционерное общество "Метровагонмаш" построит новый административный центр на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T16:26
2020-09-24T16:26
новости подмосковья
метровагонмаш
московская область (подмосковье)
мытищи
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<strong>МОСКВА, 24 сен – РИА</strong> <strong>Новости. </strong> Мытищинское предприятие, акционерное общество "<a href="http://ria.ru/organization_Metrovagonmash/" target="_blank" data-auto="true">Метровагонмаш</a>" построит новый административный центр на <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskoe_shosse/" target="_blank" data-auto="true">Ярославском шоссе</a>, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.Административный центр высотой в 13 этажей построят по проекту архитектурной мастерской "Группа АБВ". Площадь комплекса, который расположится на территории действующего завода "Метровагонмаш" составит порядка 20 тысяч квадратных метров. На территории разместится парковка, небольшой сквер с декоративным бассейном, а также благоустроенный спуск к Яузе с зоной отдыха у воды."Авторы доработали проект и учли замечания экспертов Рабочей группы Архкомиссии. В результате, проект инженерного центра в <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищах</a> приобрел единую композиционную тему. Это особенно ценно в контексте достаточно разнородной окружающей застройки", — приводятся слова главного архитектора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> Александры Кузьминой.
https://ria.ru/20191004/1559428042.html
московская область (подмосковье)
мытищи
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метровагонмаш, московская область (подмосковье), мытищи

"Метровагонмаш" построит новый офис на Ярославском шоссе

16:26 24.09.2020
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© пресс-служба МособлархитектурыКомпьютерная модель нового офиса "Метровагонмаш", которы будет построен на Ярославском шоссе
Компьютерная модель нового офиса Метровагонмаш, которы будет построен на Ярославском шоссе - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© пресс-служба Мособлархитектуры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Мытищинское предприятие, акционерное общество "Метровагонмаш" построит новый административный центр на Ярославском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
Административный центр высотой в 13 этажей построят по проекту архитектурной мастерской "Группа АБВ". Площадь комплекса, который расположится на территории действующего завода "Метровагонмаш" составит порядка 20 тысяч квадратных метров. На территории разместится парковка, небольшой сквер с декоративным бассейном, а также благоустроенный спуск к Яузе с зоной отдыха у воды.
Реутов - РИА Новости, 1920, 04.10.2019
4 октября 2019, 10:57Новости Подмосковья
Мособлархитектура одобрила проект расширения поликлиники в Реутове
"Авторы доработали проект и учли замечания экспертов Рабочей группы Архкомиссии. В результате, проект инженерного центра в Мытищах приобрел единую композиционную тему. Это особенно ценно в контексте достаточно разнородной окружающей застройки", — приводятся слова главного архитектора Московской области Александры Кузьминой.
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Новости ПодмосковьяМетровагонмашМосковская область (Подмосковье)Мытищи
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