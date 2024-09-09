https://ria.ru/20240909/vladimirov-1971507295.html

Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов

Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов

Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 79,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:12

2024-09-09T05:12

2024-09-09T05:12

ставропольский край

владимир владимиров

единая россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 79,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,52% голосов, на третьем - Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,67%, на четвертом - Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,70%, замыкает пятерку Александр Люшин (ЛДПР) с результатом 2,44% голосов.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

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