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Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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05:12 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vladimirov-1971507295.html
Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов
Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов
Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 79,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:12
2024-09-09T05:12
ставропольский край
владимир владимиров
единая россия
выборы в россии — 2024
цик рф
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политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 79,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,52% голосов, на третьем - Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,67%, на четвертом - Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,70%, замыкает пятерку Александр Люшин (ЛДПР) с результатом 2,44% голосов.
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ставропольский край, владимир владимиров, единая россия, выборы в россии — 2024, цик рф, кпрф, александр кузьмин, политика
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Единая Россия, Выборы в России — 2024, ЦИК РФ, КПРФ, Александр Кузьмин, Политика
Глава Ставрополья Владимиров набрал на выборах губернатора 79,61% голосов

Владимиров победил на выборах губернатора Ставропольского края с 79,61% голосов

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") побеждает на выборах губернатора с 79,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,52% голосов, на третьем - Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,67%, на четвертом - Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,70%, замыкает пятерку Александр Люшин (ЛДПР) с результатом 2,44% голосов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 03:26
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировЕдиная РоссияВыборы в России — 2024ЦИК РФКПРФАлександр КузьминПолитика
 
 
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