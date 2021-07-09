https://ria.ru/20210709/premiya-1740635305.html
Центр адаптации для слепоглухих в Подмосковье претендует на премию WAF
Центр адаптации для слепоглухих в Подмосковье претендует на премию WAF - РИА Новости, 09.07.2021
Центр адаптации для слепоглухих в Подмосковье претендует на премию WAF
Проект центра адаптации для молодых слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде вошел в шорт-лист знаковой международной архитектурной премии World Architecture... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T16:16
2021-07-09T16:16
2021-07-09T16:16
новости подмосковья
слепоглухие
александр кузьмин
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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КРАСНОГОРСК, 9 июл - РИА Новости. Проект центра адаптации для молодых слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде вошел в шорт-лист знаковой международной архитектурной премии World Architecture Festival 2021, сообщила журналистам главный архитектор Московской области Александра КузьминаПроект реабилитационного комплекса разработан архитектурным бюро ATRIUM. Центр включает в себя жилые помещения, медицинскую часть, столовую, а также серию общественных рекреаций и классов на открытом воздухе, работающих на развитие навыков адаптации. "Для нас попадание в шорт-лист престижной премии – Всемирного фестиваля WAF – прекрасная новость. Это, безусловно, достойный проект, поэтому мы вдвойне рады, что он удостоился высокой профессиональной оценки международного сообщества", – сказала Кузьмина.В шорт-лист номинации Future Projects премии WAF, в общей сложности вошли 187 проектов из 40 стран. Победители будут объявлены в декабре текущего года.
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слепоглухие, александр кузьмин, московская область (подмосковье), сергиев посад
КРАСНОГОРСК, 9 июл - РИА Новости.
Проект центра адаптации для молодых слепоглухих инвалидов в Сергиевом Посаде
вошел в шорт-лист знаковой международной архитектурной премии World Architecture Festival 2021, сообщила журналистам главный архитектор Московской области Александра Кузьмина
Проект реабилитационного комплекса разработан архитектурным бюро ATRIUM. Центр включает в себя жилые помещения, медицинскую часть, столовую, а также серию общественных рекреаций и классов на открытом воздухе, работающих на развитие навыков адаптации.
"Для нас попадание в шорт-лист престижной премии – Всемирного фестиваля WAF – прекрасная новость. Это, безусловно, достойный проект, поэтому мы вдвойне рады, что он удостоился высокой профессиональной оценки международного сообщества", – сказала Кузьмина.
В шорт-лист номинации Future Projects премии WAF, в общей сложности вошли 187 проектов из 40 стран. Победители будут объявлены в декабре текущего года.