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Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
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Новости Подмосковья
 
12:50 11.04.2024 (обновлено: 12:55 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939324319.html
Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье
Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024
Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье
В деревне Целеево Дмитровского округа Подмосковья планируют открыть дом отдыха, здание которого будет выполнено с элементами сталинского ампира и итальянского... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:50
2024-04-11T12:55
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В деревне Целеево Дмитровского округа Подмосковья планируют открыть дом отдыха, здание которого будет выполнено с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Архитектурный облик здания одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. "Общая площадь нового дома отдыха составит более 31 тысячи квадратных метров. В составе комплекса запроектирована гостиница для круглогодичного комфортного семейного и индивидуального отдыха на 170 гостей", - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что объект будут использовать для проведения различного рода мероприятий и обслуживания соревнований по гольфу в летнее время, а также занятий лыжными видами спорта в зимний период. Гордиенко добавил, что в результате реализации проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году. "Архитектурный стиль проектируемого здания – классический, с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса. В основе композиции лежат крупные монументальные формы, четкие пропорции, идеальная симметрия в виде башни со шпилем, что в сочетании с существующими малыми архитектурными формами создает единый гармоничный ансамбль", - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Проект предусматривает создание гостиницы на 68 номеров различных категорий, спа-комплекса с бассейном, тренажерных залов, детского клуба, медицинского блока с массажными кабинетами и процедурной, оранжереи, бильярдной, ресторана, бара, магазинов, пищеблока, административных и технических помещений.
https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html
https://realty.ria.ru/20240410/blagoustroystvo-1939114433.html
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московская область (подмосковье), александр кузьмин, владислав гордиенко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Кузьмин, Владислав Гордиенко

Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье

© Комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиДом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье
Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье
© Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В деревне Целеево Дмитровского округа Подмосковья планируют открыть дом отдыха, здание которого будет выполнено с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Архитектурный облик здания одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья.
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"Общая площадь нового дома отдыха составит более 31 тысячи квадратных метров. В составе комплекса запроектирована гостиница для круглогодичного комфортного семейного и индивидуального отдыха на 170 гостей", - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что объект будут использовать для проведения различного рода мероприятий и обслуживания соревнований по гольфу в летнее время, а также занятий лыжными видами спорта в зимний период.
Гордиенко добавил, что в результате реализации проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году.
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"Архитектурный стиль проектируемого здания – классический, с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса. В основе композиции лежат крупные монументальные формы, четкие пропорции, идеальная симметрия в виде башни со шпилем, что в сочетании с существующими малыми архитектурными формами создает единый гармоничный ансамбль", - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Проект предусматривает создание гостиницы на 68 номеров различных категорий, спа-комплекса с бассейном, тренажерных залов, детского клуба, медицинского блока с массажными кабинетами и процедурной, оранжереи, бильярдной, ресторана, бара, магазинов, пищеблока, административных и технических помещений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр КузьминВладислав Гордиенко
 
 
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