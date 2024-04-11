https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939324319.html

Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье

Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2024

Дом отдыха в стиле сталинский ампир планируют открыть в Подмосковье

В деревне Целеево Дмитровского округа Подмосковья планируют открыть дом отдыха, здание которого будет выполнено с элементами сталинского ампира и итальянского... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:50

2024-04-11T12:50

2024-04-11T12:55

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В деревне Целеево Дмитровского округа Подмосковья планируют открыть дом отдыха, здание которого будет выполнено с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Архитектурный облик здания одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья. "Общая площадь нового дома отдыха составит более 31 тысячи квадратных метров. В составе комплекса запроектирована гостиница для круглогодичного комфортного семейного и индивидуального отдыха на 170 гостей", - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что объект будут использовать для проведения различного рода мероприятий и обслуживания соревнований по гольфу в летнее время, а также занятий лыжными видами спорта в зимний период. Гордиенко добавил, что в результате реализации проекта будет создано порядка 150 рабочих мест. Строительство планируют завершить в 2027 году. "Архитектурный стиль проектируемого здания – классический, с элементами сталинского ампира и итальянского ренессанса. В основе композиции лежат крупные монументальные формы, четкие пропорции, идеальная симметрия в виде башни со шпилем, что в сочетании с существующими малыми архитектурными формами создает единый гармоничный ансамбль", - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Проект предусматривает создание гостиницы на 68 номеров различных категорий, спа-комплекса с бассейном, тренажерных залов, детского клуба, медицинского блока с массажными кабинетами и процедурной, оранжереи, бильярдной, ресторана, бара, магазинов, пищеблока, административных и технических помещений.

https://ria.ru/20240411/podmoskove-1939293667.html

https://realty.ria.ru/20240410/blagoustroystvo-1939114433.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр кузьмин, владислав гордиенко