https://ria.ru/20240908/vybory-1971479185.html

Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края

Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края - РИА Новости, 08.09.2024

Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:28

2024-09-08T21:28

2024-09-08T21:59

ставропольский край

цик рф

политика

выборы в россии — 2024

владимир владимиров

александр кузьмин

единая россия

кпрф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,77% протоколов Владимир Владимиров ("Единая Россия") набирает 82,74% голосов, Виктор Гончаров (КПРФ) – 9,38%, Александр Люшин (ЛДПР) – 2,52%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия – За правду") – 2,08%, Борис Оболенец ("Новые люди") – 2,02%.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ставропольский край, цик рф, политика, выборы в россии — 2024, владимир владимиров, александр кузьмин, единая россия, кпрф