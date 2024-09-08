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Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края - РИА Новости, 08.09.2024
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21:28 08.09.2024 (обновлено: 21:59 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971479185.html
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края - РИА Новости, 08.09.2024
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края
Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:28
2024-09-08T21:59
ставропольский край
цик рф
политика
выборы в россии — 2024
владимир владимиров
александр кузьмин
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,77% протоколов Владимир Владимиров ("Единая Россия") набирает 82,74% голосов, Виктор Гончаров (КПРФ) – 9,38%, Александр Люшин (ЛДПР) – 2,52%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия – За правду") – 2,08%, Борис Оболенец ("Новые люди") – 2,02%.
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ставропольский край, цик рф, политика, выборы в россии — 2024, владимир владимиров, александр кузьмин, единая россия, кпрф
Ставропольский край, ЦИК РФ, Политика, Выборы в России — 2024, Владимир Владимиров, Александр Кузьмин, Единая Россия, КПРФ
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края

Владимиров лидирует на выборах в Ставропольском крае с 82,74 процента голосов

© Фото : пресс-служба правительства СтавропольяВладимир Владимиров
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ставрополья
Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,77% протоколов Владимир Владимиров ("Единая Россия") набирает 82,74% голосов, Виктор Гончаров (КПРФ) – 9,38%, Александр Люшин (ЛДПР) – 2,52%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия – За правду") – 2,08%, Борис Оболенец ("Новые люди") – 2,02%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
Ставропольский крайЦИК РФПолитикаВыборы в России — 2024Владимир ВладимировАлександр КузьминЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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