https://ria.ru/20240908/vybory-1971479185.html
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края - РИА Новости, 08.09.2024
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края
Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:28
2024-09-08T21:28
2024-09-08T21:59
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с 82,74% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 0,77% протоколов Владимир Владимиров ("Единая Россия") набирает 82,74% голосов, Виктор Гончаров (КПРФ) – 9,38%, Александр Люшин (ЛДПР) – 2,52%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия – За правду") – 2,08%, Борис Оболенец ("Новые люди") – 2,02%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ставропольский край, ЦИК РФ, Политика, Выборы в России — 2024, Владимир Владимиров, Александр Кузьмин, Единая Россия, КПРФ
Владимиров лидирует на выборах главы Ставропольского края
Владимиров лидирует на выборах в Ставропольском крае с 82,74 процента голосов