https://ria.ru/20240908/vybory-1971462956.html

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись участки

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись участки - РИА Новости, 08.09.2024

В регионах, живущих по московскому времени, закрылись участки

По завершении последнего дня голосования на выборах губернаторов ряда российских регионов прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:03

2024-09-08T20:03

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. По завершении последнего дня голосования на выборах губернаторов ряда российских регионов прекратили прием граждан все избирательные участки в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Выбирали губернаторов в течение трех дней жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Тульской областей и Санкт-Петербурга, которые живут по московскому времени. Два дня голосование проводилось в Мурманской области, которая также относится к московскому часовому поясу. В Петербурге работал 1951 постоянный и 46 временных, а также 91 экстерриториальный избирательный участок. В Санкт-Петербурге количество избирателей превышает 3,8 миллиона человек. На пост губернатора претендовали четыре кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). По данным ЦИК, серьезных нарушений в регионе не было выявлено, в то же время появлялась информация о фейках. Так, в Санкт-Петербурге распространялась информация, что якобы на одном из участков проголосовали еще до начала выборов и якобы после открытия в урне уже находились бюллетени, она оказалась ложной. Также стало известно, что на избирательных участках готовой едой отравились порядка 30 человек, было возбуждено уголовное дело. Кроме того, на одном из участков изъяли ручку, записи которой со временем исчезают. Также в Петербурге проходили выборы депутатов 110 муниципальных советов и довыборы депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга по 18 округу. В Вологодской области работало 916 избирательных участков: 894 постоянных и 22 временных – в медицинских учреждениях и местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. На пост губернатора региона претендовали зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ). Кроме выборов губернатора региона в Вологодской области проходили выборы депутатов Вологодской городской думы, дополнительные выборы депутата законодательного собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 2, а также выборы глав двух сельских поселений и выборы депутатов совета сельского поселения Никольское Шекснинского муниципального района. В Курской области прошли выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендовали четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР). К 15.00 воскресенья явка в регионе превышала 55% без учета результатов ДЭГ. В регионе работали 756 стационарных участков, ещё 18 - в пунктах временного размещения, 15 в больницах и один в СИЗО. Число избирателей в регионе превышает 876 тысяч человек. В связи с обострением оперативной обстановки в Курской области 28 августа началось досрочное голосование. В Липецкой области работали 833 постоянных и 10 временных участков. Число избирателей превышает 892 тысяч человек. На пост главы региона претендовали четыре человека: действующий губернатор Игорь Артамонов (Единая Россия), Полина Валентинова ("Новые люди"), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия —Патриоты - За Правду") и Юрий Логинов (Коммунисты России). К 15.00 воскресенья явка на выборах превысила 48%, с помощью ДЭГ проголосовали более 92%. В Тульской области в период трехдневного голосования состоялись досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендовали пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). Количество постоянных избирательных участков в Тульской области составляет 1057, временных - девять. Ещё два участка за пределами региона впервые организовали в ЛНР и Запорожье, где досрочно могли проголосовать военнослужащие из Тульской области. По данным избиркома, в регионе числятся 1 132 492 избирателей. Явка избирателей на 15.00 мск последнего дня голосования составила 43,65% В Волгоградской области работали 1408 избирательных участков. Число избирателей превышает 1,7 миллиона тысячи человек. На пост губернатора претендовали действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия"), Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области прошли выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий. К 15.00 последнего дня голосования явка избирателей превысила 52%. В Калмыкии работали 227 избирательных участков. В выборах могли принять участие более 203 тысяч избирателей региона. На пост главы Республики претендовали четыре кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, прошли выборы в Элистинское городское собрание депутатов. В Ставропольском крае работали 1292 участка, в том числе 20 - временных. Количество избирателей составляет около 1,9 миллиона человек. На пост главы региона претендовали пять кандидатов: действующий губернатор Владимир Владимиров ("Единая Россия"), Виктор Гончаров (КПРФ), Александр Кузьмин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Борис Оболенец ("Новые люди"), Александр Люшин (ЛДПР). В Мурманской области голосование на выборах губернатора было двухдневным. В регионе работали 407 постоянных участков, еще 24 - временных. Кроме того, 96 участков были сформированы на судах, находящихся в плавании. На должность губернатора региона претендовали четыре человека: кандидатом от "Единой России" стал Андрей Чибис, от ЛДПР – Станислав Гонтарь, от КПРФ - Юрий Ваталин, от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - пенсионер Юрий Климченко. К 15.00 последнего дня голосования явка избирателей приблизилась к 37%. Избиратели Курской, Липецкой, Вологодской, Мурманской областей имели возможность проголосовать дистанционно. Большинство избирательных участков в перечисленных регионах работали с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

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Дарья Буймова

политика, санкт-петербург, тульская область, мурманская область, александр беглов, сергей малинкович, георгий филимонов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024