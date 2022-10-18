https://ria.ru/20221018/muzey-panorama-1824577267.html

Музей-панорама "Бородинская битва"

Музей-панорама "Бородинская битва" - РИА Новости, 18.10.2022

Музей-панорама "Бородинская битва"

Музей-панорама "Бородинская битва" располагается на западе Москвы, недалеко от Поклонной горы. Его центральным экспонатом является монументальное панорамное... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:33

2022-10-18T00:33

2022-10-18T00:33

справки

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

москва

александр кузьмин

юрий гагарин (космонавт)

николай ii

бородинское сражение

бородинский музей

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Музей-панорама "Бородинская битва" располагается на западе Москвы, недалеко от Поклонной горы. Его центральным экспонатом является монументальное панорамное полотно "Бородино", посвященное одному из ключевых моментов российской истории – Бородинской битве, генеральному сражению Отечественной войны 1812 года, которая велась русским народом против войск французского императора Наполеона I. Картина-панорама была написана российским художником Францем Рубо (1856-1928) в начале XX века, к 100-летию со дня исторической битвы. Слово "панорама" в переводе с древнегреческого означает "вижу вокруг". Панорама, сочетает живописное полотно, предметный план и особое освещение. Длина панорамы "Бородинская битва" по окружности 115 метров, а высота составляет 15 метров. На полотне изображен самый напряженный момент Бородинского сражения – штурм французами деревни Семеновское в полдень 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года. Художник показал разгар сражения, когда "вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно" (Михаил Кутузов). Панорама состоит из четырех частей, в каждой из которых воссозданы события того памятного дня, происходившие как в русском лагере, так и у наполеоновской армии. Картина создавалась Францем Рубо в Мюнхене (Германия) при участии еще нескольких художников и военных историков. Работа над панорамой проходила при консультационном и материальном содействии Военного министерства и под его строжайшем контролем. Картина была написана за 11 месяцев. Работу над ней художник завершил в конце мая 1912 года. Перед отправкой в Москву картину демонстрировали пять дней в Мюнхене с благотворительными целями. В Москве для размещения картины-панорамы изначально предполагалось возвести специальное каменное здание, но в 1911 году было решено построить к юбилейным торжествам только деревянный павильон, отложив сооружение каменного здания до окончания работ по устройству в Москве Музея 1812 года: панорама "Бородино" Франца Рубо должна была стать его неотъемлемой частью и располагаться либо непосредственно в здании музея, либо где-то по соседству. Непосредственно разработкой архитектурного проекта деревянного павильона и наблюдением за строительными работами, которые велись на Чистых Прудах, занимался военный инженер полковник Павел Воронцов-Вельяминов. Сооружение здания началось в апреле и завершилось в августе 1912 года. В Москве торжественное открытие панорамы "Бородинская битва" состоялось 11 сентября (29 августа по старому стилю) 1912 года в присутствии императора Николая II. Картина произвела на современников глубочайшее впечатление. Огромное, расположенное по кругу живописное полотно, специальное освещение и "предметный план" помещали зрителя в "трехмерное пространство", превращая его из отстраненного созерцателя в соучастника самой значительной по масштабам и последствиям битвы 1812 года. С первых дней новое учреждение, подчиненное военному ведомству, действовало как государственный музей, выполняя функции хранения, презентации исторического и культурного наследия, связанного с памятью о центральном событии войны 1812 года. Хотя здание, где экспонировалась панорама, изначально планировалось как временное, однако в его стенах полотно пробыло не один год: сначала в дело вмешалась Первая мировая война (1914-1918) – и стало уже не до строительства музеев и галерей, к тому же французы из бывших врагов превратились в союзников. Затем началась революция, после которой тема войны 1812 года оказалась совсем не актуальна. Музей использовали под самые разные нужды – в нем проводили пролетарские новогодние елки и собрания литературно-художественных кружков.В начале 1918 года музей был закрыт, здание панорамы пришло в негодность. Предметный план и световое оборудование демонтировали. Полотно сняли и свернули, накатав на деревянный вал. После этого картину увезли на склад, затем она кочевала по разным малоприспособленным помещениям, а подчас лежала просто под открытым небом. Из-за ненадлежащего хранения значительная часть полотна фактически сгнила.Неоднократно высказывались предложения по возобновлению его экспонирования, которые не были реализованы. Комиссия реставраторов, которая осматривала полотно в 1939 году, пришла к выводу, что его восстановление невозможно. Панораму предлагали просто разрезать на части, чтобы сохранить хотя бы уцелевшие фрагменты. Несмотря на это, шедевр все-таки попытались спасти, но занялись этим только после окончания Великой Отечественной войны (1941-1945). 28 сентября 1948 года Совет Министров СССР принял постановление о восстановлении панорамы. Работа по спасению картины была поручена группе сотрудников Государственной центральной научно-реставрационной мастерской. Реставраторам удалось полностью восстановить панораму. Работа была непростой, продолжалась более полутора лет. После окончания реставрации выяснилось, что экспонировать столь масштабный шедевр по-прежнему негде – и холст вновь свернули и отправили в запасники Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, где он хранился вплоть до начала 1960-х годов.Решение о строительстве для панорамы нового здания Министерство культуры СССР приняло в 1960 году в преддверии 150-летнего юбилея войны 1812 года. Его сооружение началось в 1961 году на Кутузовском проспекте, недалеко от Поклонной горы, на территории бывшей подмосковной деревни Фили. Это место непосредственно связано с событиями Отечественной войны 1812 года. В деревне Фили, в избе крестьянина Михаила Фролова, 13 сентября (1 сентября по старому стилю) 1812 года главнокомандующий русской армии Михаил Кутузов на Военном совете принял решение в целях сохранения армии оставить Москву неприятелю без боя. Здание музея-панорамы строилось по проекту архитекторов Александра Корабельникова, Сергея Кучанова, Александра Кузьмина и инженера Юрия Аврутина. В его центре находится сооружение цилиндрической формы, напоминающее барабан, из стекла и алюминия, высотой около 23 метров и диаметром 42 метра. "Барабан" облицован стеклянными плитами, покрытыми серо-голубой керамической краской и вставленными в металлический каркас. Два невысоких прямоугольных крыла, примыкающих к центральной части здания, украшены мозаичными панно "Народное ополчение и пожар Москвы" и "Победа русской армии и изгнание Наполеона", выполненными по эскизам художника Бориса Тальберга. В боковых пилонах смонтированы чугунные барельефы с изображением военных доспехов (скульптор Иван (Джованни) Витали). На каменном парапете перед зданием установили трофейные французские пушки. Перед экспонированием полотну, хранившемуся более десяти лет в свернутом виде, потребовалась новая реставрация, которую также проводили в Государственной центральной научно-реставрационной мастерской. Был создан новый предметный план панорамы. Церемония открытия Музея-панорамы "Бородинская битва" около Поклонной горы состоялось 18 октября 1962 года. В ней принимали участие министр культуры СССР Екатерина Фурцева, космонавты Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Павел Попович, многие военачальники, художники, литераторы и общественные деятели. Музей-панорама задумывался для демонстрации единственного экспоната, но собранные за годы обширные коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, предметы снаряжения и вооружения позволили создать полноценную экспозицию, которая раскрывает основные события Отечественной войны 1812 года. Произошедший в 1967 году пожар в музее уничтожил две трети полотна Франца Рубо. В короткие сроки панорама была воссоздана в Студии военных художников имени М.Б. Грекова по небольшому оставшемуся невредимым фрагменту подлинной живописи. В 2011-2012 годах к 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в музее-панораме "Бородинская битва" была проведена реконструкция. Реставраторы обновили тканевый колпак панорамы, вернув ему функцию рассеивать свет таким образом, чтобы создавалась иллюзия естественного освещения, были отреставрированы предметный план и его реквизиты. В панорамном зале появились интерактивные этикетки и экраны, которые позволяют рассмотреть ее более детально. Впервые в экспозиции музея были представлены уникальные предметы эпохи 1812 года, среди которых личные вещи Михаила Голенищева-Кутузова и участников Наполеоновских войн, а также батальная живопись, портреты героев, вооружение, обмундирование и снаряжение обеих противоборствующих армий. Панораму снабдили звуковым сопровождением. В ходе реконструкции были проведены работы по комплексному приспособлению зданий музея для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, а также по созданию зала "виртуальной реальности". В 2019 году при поддержке правительства Москвы в Музее-панораме "Бородинская битва" стартовал проект "Открытая реставрация", заключающийся в проведении комплекса работ по реставрации художественной панорамы "Бородино" непосредственно в музее без демонтажа полотна и в присутствии посетителей. Уникальная методика, разработанная российскими специалистами, позволит спасти часть полотна панорамы "Бородино", находящуюся к моменту начала реставрации в аварийном состоянии, и исправить просчеты предшествующих реставраций. Проект завершится в 2023 году. В настоящее время Музей-панорама располагает тремя экспозициями, в которых представлено более 1000 произведений батальной и портретной живописи, оружия и обмундирования, предметов декоративно-прикладного искусства и редких книжных изданий. В целом фондовое собрание музея насчитывает более 48 тысяч предметов.Рядом с музеем-панорамой находится музей "Кутузовская изба" с экспозицией "Изба Военного Совета", который вошел в состав музея в 1962 году на правах отдела. "Кутузовская изба" – специально построенное в 1887 году деревянное здание на месте сгоревшей в 1868 году избы, где происходил Военный совет. В 1995 году она была ограблена и закрыта. В 2012 году Кутузовская изба" была снова открыта. В ней воссоздали исторически достоверную обстановку Военного совета в Филях и сделали специальное звуковое оформление, погружающее в атмосферу той эпохи. На правах отдела в 2007 году в состав Музея-панорамы "Бородинская битва" был включен "Музей Героев Советского Союза и России", созданный Общественным фондом поддержки Героев в 2001 году. Вокруг музея-панорамы сложился целый историко-мемориальный комплекс памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года. Недалеко от него находится памятник "М.И. Кутузову и славным сынам русского народа, одержавшим победу в Отечественной войне 1812 года" работы скульптора Николая Томского, открытый в 1973 году; восстановленная в 1968 году Триумфальная арка, созданная в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года российским архитектором Осипом (Иосиф) Бове в 1814 году, перестроенная в камне в 1827-1834 годах и разобранная в 1936 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, москва, александр кузьмин, юрий гагарин (космонавт), николай ii, бородинское сражение, бородинский музей, открытие музея-панорамы "бородинская битва" после реконструкции