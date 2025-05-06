https://ria.ru/20250506/pobeda-2015325965.html

Янтарный комбинат Калининграда к юбилею Победы создал специальный сувенир

Янтарный комбинат Калининграда к юбилею Победы создал специальный сувенир - РИА Новости, 06.05.2025

Янтарный комбинат Калининграда к юбилею Победы создал специальный сувенир

Янтарный комбинат Калининграда к 80-летию Победы создал сувенир с Вечным огнем, в янтарь интегрирован светодиод, который передает горение пламени, сообщает во... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:55:00+03:00

2025-05-06T16:55:00+03:00

2025-05-06T16:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

калининград

россия

александр кузьмин

калининградский янтарный комбинат

80-летие победы в великой отечественной войне

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КАЛИНИНГРАД, 6 мая - РИА Новости. Янтарный комбинат Калининграда к 80-летию Победы создал сувенир с Вечным огнем, в янтарь интегрирован светодиод, который передает горение пламени, сообщает во вторник пресс-служба предприятия. "Специалисты экспериментального производства Калининградского янтарного комбината к 80-летию Великой Победы разработали специальный сувенир "Вечный огонь", в изделие из солнечного камня интегрирован светодиод, который передает горение пламени. Сувенир планируется запустить в серию в 2026 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Вечный огонь" изготовлен из балтийского янтаря и латуни. Янтарные детали вырезает запрограммированный специальным образом станок. Из самоцвета выполнены основание и пламя, а металл использован при создании пятиконечной звезды. "Для того, чтобы "зажечь" пламя, мы оснастили сувенир специальной подставкой, встроили плату, микроконтроллер и светодиод. Получилось очень красиво и символично. Это вклад ювелиров комбината в наш общий праздник - 80-летие Великой Победы", - приводит пресс-служба слова начальника отдела экспериментального производства Калининградского янтарного комбината Александра Кузьмина. АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.

https://ria.ru/20250506/parad-2015320630.html

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калининград, россия, александр кузьмин, калининградский янтарный комбинат, 80-летие победы в великой отечественной войне