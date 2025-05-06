Янтарный комбинат Калининграда к юбилею Победы создал специальный сувенир
Янтарный комбинат Калининграда к 80-летию Победы создал сувенир с Вечным огнем
© Фото : пресс-служба янтарного комбинатаКалининградский янтарный комбинат в честь юбилея Великой Победы сделал сувенир в виде Вечного огня
© Фото : пресс-служба янтарного комбината
Калининградский янтарный комбинат в честь юбилея Великой Победы сделал сувенир в виде Вечного огня
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КАЛИНИНГРАД, 6 мая - РИА Новости. Янтарный комбинат Калининграда к 80-летию Победы создал сувенир с Вечным огнем, в янтарь интегрирован светодиод, который передает горение пламени, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.
"Специалисты экспериментального производства Калининградского янтарного комбината к 80-летию Великой Победы разработали специальный сувенир "Вечный огонь", в изделие из солнечного камня интегрирован светодиод, который передает горение пламени. Сувенир планируется запустить в серию в 2026 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Вечный огонь" изготовлен из балтийского янтаря и латуни. Янтарные детали вырезает запрограммированный специальным образом станок. Из самоцвета выполнены основание и пламя, а металл использован при создании пятиконечной звезды.
"Для того, чтобы "зажечь" пламя, мы оснастили сувенир специальной подставкой, встроили плату, микроконтроллер и светодиод. Получилось очень красиво и символично. Это вклад ювелиров комбината в наш общий праздник - 80-летие Великой Победы", - приводит пресс-служба слова начальника отдела экспериментального производства Калининградского янтарного комбината Александра Кузьмина.
АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции, комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.