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Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове - РИА Новости, 28.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:24 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/domodedovo-1956070222.html
Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове
Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове - РИА Новости, 28.06.2024
Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове
Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:24
2024-06-28T12:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
александр кузьмин
владислав гордиенко
городской округ домодедово
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс – масштабный проект, предназначенный для физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам", - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек. Таким образом реализация объекта позволит создать порядка 300 новых рабочих мест. В свою очередь, главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом. Кузьмина продолжила, что благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным. Пластика фасадов подчеркнута легкими металлическими перфорированными экранами с нанесенным тематическим паттерном – силуэтами спортсменов, создающими игру света и тени.
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московская область (подмосковье), александр кузьмин, владислав гордиенко, городской округ домодедово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Александр Кузьмин, Владислав Гордиенко, Городской округ Домодедово

Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове

© Фото : комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиМасштабный проект спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня планируется в городском округе Домодедово
Масштабный проект спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня планируется в городском округе Домодедово - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс – масштабный проект, предназначенный для физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам", - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что в здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек. Таким образом реализация объекта позволит создать порядка 300 новых рабочих мест.
В свою очередь, главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом.
Кузьмина продолжила, что благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным. Пластика фасадов подчеркнута легкими металлическими перфорированными экранами с нанесенным тематическим паттерном – силуэтами спортсменов, создающими игру света и тени.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Александр КузьминВладислав ГордиенкоГородской округ Домодедово
 
 
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