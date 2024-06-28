https://ria.ru/20240628/domodedovo-1956070222.html

Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове

Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове - РИА Новости, 28.06.2024

Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:24

2024-06-28T12:24

2024-06-28T12:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

александр кузьмин

владислав гордиенко

городской округ домодедово

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. "Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс – масштабный проект, предназначенный для физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам", - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек. Таким образом реализация объекта позволит создать порядка 300 новых рабочих мест. В свою очередь, главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом. Кузьмина продолжила, что благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным. Пластика фасадов подчеркнута легкими металлическими перфорированными экранами с нанесенным тематическим паттерном – силуэтами спортсменов, создающими игру света и тени.

https://ria.ru/20240627/podmoskove-1955897107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр кузьмин, владислав гордиенко, городской округ домодедово