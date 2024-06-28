Новый спортивно-оздоровительный комплекс построят в Домодедове
© Фото : комитет по архитектуре и градостроительству Московской областиМасштабный проект спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня планируется в городском округе Домодедово
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
"Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс – масштабный проект, предназначенный для физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха жителей Подмосковья, а также проведения соревнований различного уровня по международным стандартам", - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в здании общей площадью более 53 тысяч квадратных метров одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек. Таким образом реализация объекта позволит создать порядка 300 новых рабочих мест.
В свою очередь, главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина отметила, что объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом.
Кузьмина продолжила, что благодаря витражам спортивный комплекс становится воздушным, прозрачным. Пластика фасадов подчеркнута легкими металлическими перфорированными экранами с нанесенным тематическим паттерном – силуэтами спортсменов, создающими игру света и тени.