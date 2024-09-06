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Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах - РИА Новости, 06.09.2024
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08:08 06.09.2024 (обновлено: 09:27 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970963350.html
Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах
Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах - РИА Новости, 06.09.2024
Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах
Избирательные участки для голосования на выборах губернаторов и местных органов власти открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:08
2024-09-06T09:27
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернаторов и местных органов власти открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени.Большинство избирательных участков будут работать с 08:00 до 20:00. Впервые выборы глав регионов пройдут в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Выбирать губернаторов будут жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В Мурманской области голосование продлится два дня: 7 и 8 сентября. В Москве предстоит избрать депутатов городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Жители столицы, а также Курской, Липецкой и Вологодской областей смогут проголосовать дистанционно. МоскваВсего в столице 1440 избирательных участков, несколько будут работать в больницах и СИЗО.Проголосовать можно дистанционно, на специальной странице на сайте мэра и правительства города, а на участке — либо с помощью терминалов электронного голосования, либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней — но для этого впервые нужно было подавать заявку.Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, доступ к трансляции получат кандидаты, политические партии и наблюдатели. В воинских частях, медицинских учреждениях и следственных изоляторрах будет вестись видеофиксация.Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва зарегистрирован 281 кандидат, в среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино зарегистрированы 427 человек.Санкт-ПетербургВ городе насчитывается более 3,8 миллиона избирателей. Для них открылся 1951 постоянный избирательный участок (почти четверть оборудованы КОИБ — электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней) и 46 временных — в медицинских учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в СИЗО.Для дачников будут работать 35 участков на территории садоводческих массивов. Всего петербургский избирком образовал 91 экстерриториальный участок — в Ленинградской (29 участков) и Псковской областях, Карелии и в городе-побратиме Петербурга — Мариуполе, где множество петербуржцев работают сейчас на восстановлении города. На пост губернатора претендует четыре кандидата:Вологодская областьВ области организовали 894 избирательных участка, численность избирателей составляет 894 536 человек. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Курская областьЖители Курской области будут выбирать губернатора и депутатов органов местного самоуправления. Там открыты 756 стационарных участков, еще 18 — в пунктах временного размещения, 15 — в больницах и один — в СИЗО. Число избирателей превышает 876 тысяч. Из-за обострения оперативной обстановки 28 августа началось досрочное голосование. На пост главы региона претендуют четыре кандидата:Липецкая областьВ Липецкой области открылись 833 постоянных участка, еще десять временных будут работать в воскресенье в больницах. Число избирателей превышает 892 тысячи. Кандидаты на пост главы региона:Тульская областьВ регионе пройдут досрочные выборы губернатора и органов местного самоуправления. Работают 1057 постоянных избирательных участков и девять временных, еще два впервые организовали в ЛНР и Запорожье для военнослужащих из Тульской области. Число избирателей — 1 132 492 человека.Кандидаты на пост губернатора:Волгоградская областьЖители Вологодской области будут избирать губернатора и депутатов областной думы. Открылись 1408 избирательных участков, в выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек. На пост губернатора претендуют:На выборах в облдуму зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий. КалмыкияВ Калмыкии в пятницу открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Кандидаты в главы республики: Кроме того, в Элисте пройдут выборы в городское собрание депутатов. Ставропольский крайВ регионе работают 1292 участка, в том числе 20 временных — в медучреждениях и СИЗО. Число избирателей — около 1,9 миллиона.Кандидаты на пост губернатора:
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Открытие избирательного участка для голосования на выборах депутатов Мосгордумы
Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов открылись в Москве в штатном режиме, очередей нет. Проголосовать можно либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.
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политика, справки, тульская область, санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, сергей малинкович, георгий филимонов, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Справки, Тульская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Георгий Филимонов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России
Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах

Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве
Тестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернаторов и местных органов власти открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени.
Большинство избирательных участков будут работать с 08:00 до 20:00. Впервые выборы глав регионов пройдут в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Выбирать губернаторов будут жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В Мурманской области голосование продлится два дня: 7 и 8 сентября.
В Москве предстоит избрать депутатов городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Жители столицы, а также Курской, Липецкой и Вологодской областей смогут проголосовать дистанционно.

Москва

Всего в столице 1440 избирательных участков, несколько будут работать в больницах и СИЗО.
Проголосовать можно дистанционно, на специальной странице на сайте мэра и правительства города, а на участке — либо с помощью терминалов электронного голосования, либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней — но для этого впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, доступ к трансляции получат кандидаты, политические партии и наблюдатели. В воинских частях, медицинских учреждениях и следственных изоляторрах будет вестись видеофиксация.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва зарегистрирован 281 кандидат, в среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино зарегистрированы 427 человек.
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Вчера, 13:59

Санкт-Петербург

В городе насчитывается более 3,8 миллиона избирателей. Для них открылся 1951 постоянный избирательный участок (почти четверть оборудованы КОИБ — электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней) и 46 временных — в медицинских учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в СИЗО.
Для дачников будут работать 35 участков на территории садоводческих массивов. Всего петербургский избирком образовал 91 экстерриториальный участок — в Ленинградской (29 участков) и Псковской областях, Карелии и в городе-побратиме Петербурга — Мариуполе, где множество петербуржцев работают сейчас на восстановлении города.
На пост губернатора претендует четыре кандидата:
  1. 1.
    действующий губернатор Александр Беглов ("Единая Россия");
  2. 2.
    Максим Яковлев (ЛДПР);
  3. 3.
    Сергей Малинкович ("Коммунисты России");
  4. 4.
    Павел Брагин ("Зеленые").

Вологодская область

В области организовали 894 избирательных участка, численность избирателей составляет 894 536 человек.
На пост губернатора претендуют пять кандидатов:
  • временно исполняющий обязанности главы региона Георгий Филимонов ("Единая Россия");
  • Денис Хрипель ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду");
  • Игорь Катухин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость);
  • Антон Гримов (ЛДПР);
  • Александр Морозов (КПРФ).
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Вчера, 11:45

Курская область

Жители Курской области будут выбирать губернатора и депутатов органов местного самоуправления. Там открыты 756 стационарных участков, еще 18 — в пунктах временного размещения, 15 — в больницах и один — в СИЗО. Число избирателей превышает 876 тысяч. Из-за обострения оперативной обстановки 28 августа началось досрочное голосование.
На пост главы региона претендуют четыре кандидата:
  1. 1.
    временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия");
  2. 2.
    Геннадий Баев ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду");
  3. 3.
    Алексей Бобовников (КПРФ);
  4. 4.
    Алексей Томанов (ЛДПР).

Липецкая область

В Липецкой области открылись 833 постоянных участка, еще десять временных будут работать в воскресенье в больницах. Число избирателей превышает 892 тысячи.
Кандидаты на пост главы региона:
  1. 1.
    действующий губернатор Игорь Артамонов ("Единая Россия");
  2. 2.
    Полина Валентинова ("Новые люди");
  3. 3.
    Анатолий Емельянов (ЛДПР);
  4. 4.
    Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия — Патриоты — За Правду");
  5. 5.
    Юрий Логинов ("Коммунисты России").
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2 сентября, 15:30

Тульская область

В регионе пройдут досрочные выборы губернатора и органов местного самоуправления. Работают 1057 постоянных избирательных участков и девять временных, еще два впервые организовали в ЛНР и Запорожье для военнослужащих из Тульской области. Число избирателей — 1 132 492 человека.
Кандидаты на пост губернатора:
  1. 1.
    Александр Балберов (ЛДПР);
  2. 2.
    Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду");
  3. 3.
    Дмитрий Миляев ("Единая Россия");
  4. 4.
    Алексей Лебедев (КПРФ);
  5. 5.
    Денис Илюхин ("Коммунисты России").

Волгоградская область

Жители Вологодской области будут избирать губернатора и депутатов областной думы. Открылись 1408 избирательных участков, в выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек.
На пост губернатора претендуют:
  1. 1.
    действующий глава региона Андрей Бочаров (" Единая Россия");
  2. 2.
    Андрей Васютенко ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду");
  3. 3.
    Олег Дмитриев (КПРФ);
  4. 4.
    Евгений Кареликов (Партия пенсионеров);
  5. 5.
    Алексей Кононенко (ЛДПР).
На выборах в облдуму зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий.
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Вчера, 11:51

Калмыкия

В Калмыкии в пятницу открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Кандидаты в главы республики:
  1. 1.
    действующий глава Бату Хасиков ("Единая Россия");
  2. 2.
    Айса Баянова ("Новые люди");
  3. 3.
    Михаил Намруев (КПРФ);
  4. 4.
    Юрий Хрущев (ЛДПР).
Кроме того, в Элисте пройдут выборы в городское собрание депутатов.

Ставропольский край

В регионе работают 1292 участка, в том числе 20 временных — в медучреждениях и СИЗО. Число избирателей — около 1,9 миллиона.
Кандидаты на пост губернатора:
  1. 1.
    действующий глава региона Владимир Владимиров ("Единая Россия");
  2. 2.
    Виктор Гончаров (КПРФ);
  3. 3.
    Александр Кузьмин ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду");
  4. 4.
    Борис Оболенец ("Новые люди");
  5. 5.
    Александр Люшин (ЛДПР).
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаСправкиТульская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр БегловСергей МалинковичГеоргий ФилимоновЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России
 
 
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