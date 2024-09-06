https://ria.ru/20240906/golosovanie-1970963350.html

Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах

Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах - РИА Новости, 06.09.2024

Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах

Избирательные участки для голосования на выборах губернаторов и местных органов власти открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:08

2024-09-06T08:08

2024-09-06T09:27

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернаторов и местных органов власти открылись в регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, живущих по московскому времени.Большинство избирательных участков будут работать с 08:00 до 20:00. Впервые выборы глав регионов пройдут в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. Выбирать губернаторов будут жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Тульской областей и Санкт-Петербурга. В Мурманской области голосование продлится два дня: 7 и 8 сентября. В Москве предстоит избрать депутатов городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Жители столицы, а также Курской, Липецкой и Вологодской областей смогут проголосовать дистанционно. МоскваВсего в столице 1440 избирательных участков, несколько будут работать в больницах и СИЗО.Проголосовать можно дистанционно, на специальной странице на сайте мэра и правительства города, а на участке — либо с помощью терминалов электронного голосования, либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней — но для этого впервые нужно было подавать заявку.Почти на каждом участке будет вестись видеонаблюдение, доступ к трансляции получат кандидаты, политические партии и наблюдатели. В воинских частях, медицинских учреждениях и следственных изоляторрах будет вестись видеофиксация.Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва зарегистрирован 281 кандидат, в среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино зарегистрированы 427 человек.Санкт-ПетербургВ городе насчитывается более 3,8 миллиона избирателей. Для них открылся 1951 постоянный избирательный участок (почти четверть оборудованы КОИБ — электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней) и 46 временных — в медицинских учреждениях, на Московском и Ладожском вокзалах и в СИЗО.Для дачников будут работать 35 участков на территории садоводческих массивов. Всего петербургский избирком образовал 91 экстерриториальный участок — в Ленинградской (29 участков) и Псковской областях, Карелии и в городе-побратиме Петербурга — Мариуполе, где множество петербуржцев работают сейчас на восстановлении города. На пост губернатора претендует четыре кандидата:Вологодская областьВ области организовали 894 избирательных участка, численность избирателей составляет 894 536 человек. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Курская областьЖители Курской области будут выбирать губернатора и депутатов органов местного самоуправления. Там открыты 756 стационарных участков, еще 18 — в пунктах временного размещения, 15 — в больницах и один — в СИЗО. Число избирателей превышает 876 тысяч. Из-за обострения оперативной обстановки 28 августа началось досрочное голосование. На пост главы региона претендуют четыре кандидата:Липецкая областьВ Липецкой области открылись 833 постоянных участка, еще десять временных будут работать в воскресенье в больницах. Число избирателей превышает 892 тысячи. Кандидаты на пост главы региона:Тульская областьВ регионе пройдут досрочные выборы губернатора и органов местного самоуправления. Работают 1057 постоянных избирательных участков и девять временных, еще два впервые организовали в ЛНР и Запорожье для военнослужащих из Тульской области. Число избирателей — 1 132 492 человека.Кандидаты на пост губернатора:Волгоградская областьЖители Вологодской области будут избирать губернатора и депутатов областной думы. Открылись 1408 избирательных участков, в выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек. На пост губернатора претендуют:На выборах в облдуму зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий. КалмыкияВ Калмыкии в пятницу открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Кандидаты в главы республики: Кроме того, в Элисте пройдут выборы в городское собрание депутатов. Ставропольский крайВ регионе работают 1292 участка, в том числе 20 временных — в медучреждениях и СИЗО. Число избирателей — около 1,9 миллиона.Кандидаты на пост губернатора:

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https://ria.ru/20240905/pamfilova-1970777008.html

https://ria.ru/20240902/vybory-1970009511.html

https://ria.ru/20240905/tsik-1970778690.html

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Открытие избирательного участка для голосования на выборах депутатов Мосгордумы Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов открылись в Москве в штатном режиме, очередей нет. Проголосовать можно либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. 2024-09-06T08:08 true PT0M09S

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