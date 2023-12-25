https://ria.ru/20231225/skolkovo-1917898633.html

В "Сколково" утвердили новую систему КПЭ и показатели на 2024-2026 годы

В "Сколково" утвердили новую систему КПЭ и показатели на 2024-2026 годы - РИА Новости, 25.12.2023

В "Сколково" утвердили новую систему КПЭ и показатели на 2024-2026 годы

Совет директоров "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показатели на 2024-2026 годы, показатели... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T12:00

2023-12-25T12:00

2023-12-25T12:00

россия

сколково

игорь шувалов

александр кузьмин

сколковский институт науки и технологий

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет директоров "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) и показатели на 2024-2026 годы, показатели выручки резидентов увеличены в два раза, сообщает пресс-служба "Сколково". Обновленная система КПЭ Так, плановые значения выручки участников "Сколково" на 2024 и 2025 годы установлены в размере 700 и 850 миллиардов рублей, взамен ранее утвержденного плана на уровне 350 и 400 миллиардов рублей соответственно. На 2026 год установлен целевой показатель в размере одного триллиона рублей. Среди других корректировок — объем внебюджетных инвестиций в участников "Сколково", который на 2024 и 2025 годы установлен в размере 50 и 60 миллиардов рублей вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 и 29 миллиардов рублей соответственно. На 2026 год установлен план в размере 70 миллиардов рублей. "Система институтов развития в периметре ВЭБ.РФ работает на достижение целей технологического суверенитета страны и вносит вклад в развитие экономики высоких переделов. Мы будем строить нашу работу, в том числе, исходя из амбиции фонда "Сколково" быть лидером инновационной повестки не только в России, но в международном масштабе. На достижение этой цели направлено и партнерство "Сколково" с ВЭБ.РФ на базе СК Капитал по реализации проектов развития высокотехнологичных холдингов – лидеров в перспективных сегментах рынка", - отметил председатель Совета директоров "Сколково", председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. Как сообщил председатель правления "Сколково" Игорь Дроздов, анализ результатов исполнения КПЭ по выручке резидентов и привлеченным инвестициям за предыдущие периоды и три квартала 2023 года показал перевыполнение целевых значений и превышение предельного значения в 120%. "С учетом этих данных Совет директоров "Сколково" решил пересмотреть ранее утвержденный план на 2023-2025 годы и установить по отдельным КПЭ более высокие целевые значения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов", - добавил Дроздов. В сообщении отметили, что еще один утвержденный показатель – количество организаций, воспользовавшихся механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития при поддержке "Сколково". Накопленным итогом его значение составит 600 в 2024 году, 800 - в 2025 году, 1000 - в 2026 году. Благодаря бесшовному взаимодействию институтов развития стартапы "Сколково" в 2022-2023 годах получили дополнительное финансирование на 15,8 миллиарда рублей. Также Совет директоров утвердил консолидированный бюджет "Сколково" на 2024 - 2026 годы. Сколтех Решением Совета директоров утверждено предоставление Сколковскому институту науки и технологий гранта на 2024 год свыше 4,5 миллиарда рублей. Основной целью проекта является создание научно-образовательной организации нового типа, обеспечивающей развитие инновационной экосистемы и включение России в мировые сети генерации знаний, технологий и компетенций в приоритетных областях, говорится в сообщении. Sk Capital Команда Sk Capital (ск-капитал) реализовала цели, поставленные Советом директоров. Объем фонда увеличен на 1,5 миллиарда рублей, в настоящее время он составляет 3,83 миллиарда рублей. Текущая ситуация на рынке демонстрирует сохранение потребности в финансировании российских технологических компаний и недостаток активных институциональных инвесторов на венчурной стадии, поэтому ИТ фонд Sk Capital является важным элементом рынка технологического предпринимательства РФ, подчеркнули в пресс-службе "Сколково". Кадровые изменения Для ротации состава градостроительного совета в его состав включены первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, а также генеральный директор "Ситимейкерс", учредитель "Института развития технологий" Петр Кудрявцев. Вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе, управляющий директор "Сколково" Павел Гудков вошел в состав правления. Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью организации.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сколково, игорь шувалов, александр кузьмин, сколковский институт науки и технологий