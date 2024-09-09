https://ria.ru/20240909/vladimirov-1971498272.html
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья - РИА Новости, 09.09.2024
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:22
2024-09-09T01:22
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 79,69% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 53,46% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, на втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,30% голосов, на третьем - Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,64%, на четвертом - Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,64%, замыкает пятерку Александр Люшин (ЛДПР) с результатом 2,62% голосов.В Ставропольском крае работали 1292 участка, в том числе 20 - временных. Количество избирателей составляет около 1,9 миллиона человек. Губернатор избирается сроком на пять лет.
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Ставропольский край, Владимир Владимиров, Единая Россия, Выборы в России — 2024, ЦИК РФ, КПРФ, Александр Кузьмин, Политика
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья
Владимиров лидирует на выборах главы Ставрополья после обработки 53,46% голосов