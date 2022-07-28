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Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг"

Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг" - РИА Новости, 28.07.2022

Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг"

Дед Мороз вместе с властями Великоустюгского района Вологодской области посетил малый ракетный корабль "Великий Устюг" перед Главным военно-морским парадом –... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:41

2022-07-28T13:41

2022-07-28T13:41

общество

дед мороз

александр кузьмин

владимир касатонов

санкт-петербург

великоустюгский район

вмф рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Дед Мороз вместе с властями Великоустюгского района Вологодской области посетил малый ракетный корабль "Великий Устюг" перед Главным военно-морским парадом – командир заверил его, что моряки всегда готовы встать на защиту Отечества, сообщают власти региона.На видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава Великоустюгской администрации Александр Кузьмин, видно, как Дед Мороз в полном сказочном облачении на катере подходит к кораблю и поднимается на палубу. Затем главный новогодний волшебник страны беседует с командиром корабля, а также обращается к экипажу."Мы с гордостью несем службу на военном корабле под названием "Великий Устюг". Обещаю, что имя МРК никогда не будет опорочено. Мы всегда готовы встать на защиту нашей Родины", - сказал командир корабля Максим Никифоров, чьи слова приводит глава администрации Великоустюгского района.Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов накануне сообщал, что Главный военно-морской парад в День ВМФ в Петербурге пройдет "очень динамично". В нем впервые примет участие женский экипаж, также будет несколько парусников (в том числе символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия").

https://ria.ru/20220728/parad-1805536093.html

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Дарья Буймова

общество, дед мороз, александр кузьмин, владимир касатонов, санкт-петербург, великоустюгский район, вмф рф