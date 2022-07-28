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Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг"
Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг" - РИА Новости, 28.07.2022
Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг"
Дед Мороз вместе с властями Великоустюгского района Вологодской области посетил малый ракетный корабль "Великий Устюг" перед Главным военно-морским парадом –... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:41
2022-07-28T13:41
2022-07-28T13:41
общество
дед мороз
александр кузьмин
владимир касатонов
санкт-петербург
великоустюгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Дед Мороз вместе с властями Великоустюгского района Вологодской области посетил малый ракетный корабль "Великий Устюг" перед Главным военно-морским парадом – командир заверил его, что моряки всегда готовы встать на защиту Отечества, сообщают власти региона.На видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава Великоустюгской администрации Александр Кузьмин, видно, как Дед Мороз в полном сказочном облачении на катере подходит к кораблю и поднимается на палубу. Затем главный новогодний волшебник страны беседует с командиром корабля, а также обращается к экипажу."Мы с гордостью несем службу на военном корабле под названием "Великий Устюг". Обещаю, что имя МРК никогда не будет опорочено. Мы всегда готовы встать на защиту нашей Родины", - сказал командир корабля Максим Никифоров, чьи слова приводит глава администрации Великоустюгского района.Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов накануне сообщал, что Главный военно-морской парад в День ВМФ в Петербурге пройдет "очень динамично". В нем впервые примет участие женский экипаж, также будет несколько парусников (в том числе символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дед мороз, александр кузьмин, владимир касатонов, санкт-петербург, великоустюгский район, вмф рф
Дед Мороз посетил ракетный корабль "Великий Устюг"
Командир корабля "Великий Устюг" рассказал Деду Морозу о готовности защитить Родину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл – РИА Новости.
Дед Мороз вместе с властями Великоустюгского района Вологодской области посетил малый ракетный корабль "Великий Устюг" перед Главным военно-морским парадом – командир заверил его, что моряки всегда готовы встать на защиту Отечества, сообщают
власти региона.
На видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава Великоустюгской администрации Александр Кузьмин, видно, как Дед Мороз в полном сказочном облачении на катере подходит к кораблю и поднимается на палубу. Затем главный новогодний волшебник страны беседует с командиром корабля, а также обращается к экипажу.
"Мы с гордостью несем службу на военном корабле под названием "Великий Устюг". Обещаю, что имя МРК никогда не будет опорочено. Мы всегда готовы встать на защиту нашей Родины", - сказал командир корабля Максим Никифоров, чьи слова приводит глава администрации Великоустюгского района.
Заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов накануне сообщал, что Главный военно-морской парад в День ВМФ в Петербурге пройдет "очень динамично". В нем впервые примет участие женский экипаж, также будет несколько парусников (в том числе символ праздника выпускников "Алые паруса" бриг "Россия").