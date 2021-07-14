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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210714/musoroprovod-1741256236.html
Застройщикам Подмосковья напомнили об отказе от мусоропроводов
Застройщикам Подмосковья напомнили об отказе от мусоропроводов - РИА Новости, 14.07.2021
Застройщикам Подмосковья напомнили об отказе от мусоропроводов
Новостройки на территории Московской области должны строиться без использования мусоропроводов, об этом застройщикам на конференции "Новые стандарты качества... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T16:32
2021-07-14T16:46
новости подмосковья
жилье
александр кузьмин
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Новостройки на территории Московской области должны строиться без использования мусоропроводов, об этом застройщикам на конференции "Новые стандарты качества жилья в Подмосковье" напомнил главный архитектор региона Александра Кузьмина.Ранее запрет на строительство мусоропроводов в новостройках вошел в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года.."Из года в год обсуждается тема отказа от мусоропроводов и когда проектировщики приносят проект на комиссию включающий мусоропровод, то в последствии возникают большие проблемы по переделке проекта. Я анонсирую, что в любом случае Московская область отказывается от мусоропроводов", - сказала Кузьмина.По ее словам, допустимыми вариантами являются создание камер по раздельному сбору мусора, в престижных районах допустимо создание специальных камер на каждом этаже с соответствующими системами охлаждения.
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жилье, александр кузьмин, московская область (подмосковье), общество
16:32 14.07.2021 (обновлено: 16:46 14.07.2021)
 

Застройщикам Подмосковья напомнили об отказе от мусоропроводов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМусоропровод
Мусоропровод - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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КРАСНОГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Новостройки на территории Московской области должны строиться без использования мусоропроводов, об этом застройщикам на конференции "Новые стандарты качества жилья в Подмосковье" напомнил главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Ранее запрет на строительство мусоропроводов в новостройках вошел в новый стандарт жилищного строительства Подмосковья, который был утвержден 1 июня текущего года..
"Из года в год обсуждается тема отказа от мусоропроводов и когда проектировщики приносят проект на комиссию включающий мусоропровод, то в последствии возникают большие проблемы по переделке проекта. Я анонсирую, что в любом случае Московская область отказывается от мусоропроводов", - сказала Кузьмина.
По ее словам, допустимыми вариантами являются создание камер по раздельному сбору мусора, в престижных районах допустимо создание специальных камер на каждом этаже с соответствующими системами охлаждения.
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Новости ПодмосковьяЖильеАлександр КузьминМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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