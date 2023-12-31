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В Великом Устюге отменили развлекательную программу - РИА Новости, 31.12.2023
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15:09 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/programma-1919255680.html
В Великом Устюге отменили развлекательную программу
В Великом Устюге отменили развлекательную программу - РИА Новости, 31.12.2023
В Великом Устюге отменили развлекательную программу
Власти Великого Устюга решили отменить развлекательную программу в новогоднюю ночь на площади Ленина после трагедии в Белгороде, сообщил глава Великоустюгского... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T15:09
2023-12-31T15:09
белгород
великий устюг
россия
александр кузьмин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Власти Великого Устюга решили отменить развлекательную программу в новогоднюю ночь на площади Ленина после трагедии в Белгороде, сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин в своем Telegram-канале. "Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила никого равнодушным. ВСУ нанесли жестокий террористический удар по мирному населению. Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина", - написал Кузьмин.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231231/prazdnik-1919251554.html
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белгород, великий устюг, россия, александр кузьмин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Великий Устюг, Россия, Александр Кузьмин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
В Великом Устюге отменили развлекательную программу

В Великом Устюге отменили развлекательную программу после трагедии в Белгороде

© РИА Новости / Яна Бурмистрова | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
Празднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Яна Бурмистрова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Власти Великого Устюга решили отменить развлекательную программу в новогоднюю ночь на площади Ленина после трагедии в Белгороде, сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин в своем Telegram-канале.
«
"Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила никого равнодушным. ВСУ нанесли жестокий террористический удар по мирному населению. Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина", - написал Кузьмин.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Новороссийске отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде
Вчера, 14:32
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Стихийные мемориалы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Власти Вологды отменили концерт в новогоднюю ночь из-за событий в Белгороде
Вчера, 13:10
 
БелгородВеликий УстюгРоссияАлександр КузьминВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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