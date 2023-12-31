В Великом Устюге отменили развлекательную программу
В Великом Устюге отменили развлекательную программу после трагедии в Белгороде
© РИА Новости / Яна Бурмистрова | Перейти в медиабанкПразднование дня рождения Деда Мороза в Великом Устюге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Власти Великого Устюга решили отменить развлекательную программу в новогоднюю ночь на площади Ленина после трагедии в Белгороде, сообщил глава Великоустюгского округа Вологодской области Александр Кузьмин в своем Telegram-канале.
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"Вчерашняя трагедия в Белгороде не оставила никого равнодушным. ВСУ нанесли жестокий террористический удар по мирному населению. Великий Устюг вместе со всей Россией поддерживает жителей Белгородской области в этот непростой час. Принято решение отменить развлекательное мероприятие в новогоднюю ночь, планирующееся ранее на площади Ленина", - написал Кузьмин.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.