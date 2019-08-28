Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2019 году

28 августа в Турции скончалась девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля. Российское генконсульство в Анталье сообщило, что 12-летнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме. Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
19 августа стало известно, что автобус с российскими паломниками из Дагестана попал в ДТП в Дубае. В результате аварии одна женщина погибла, еще две пострадали.
5 августа турист из Москвы погиб в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море.
25 июля стало известно, что рядом с пляжем Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Погибшей было 74 года. Она скончалась до приезда медиков.
12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле.
Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали.
10 июля на полуострове Халкидики на севере Греции во время шторма погибли двое граждан РФ – мужчина и его двухлетний ребенок. Во время урагана на них упало дерево. ЧП произошло на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики.
17 июня стало известно, что в Таиланде мотоциклист сбил российскую туристку. Инцидент произошел в Южной Паттайе. Прибывшие на место ДТП медики пытались реанимировать россиянку, но она скончалась от полученных травм.
16 июня российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат. Мужчина был обнаружен в 300 метрах от берега. Позже в местной больнице сообщили, что он скончался. Жена погибшего рассказала, что ее мужа ударила большая волна, а затем его унесло.
11 июня стало известно, что автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.
22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было 60 пассажиров.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
13 марта на французском горнолыжном курорте Ля Грав российский турист погиб при внетрассовом катании на горных лыжах в Альпах. Он разбился, упав в ущелье Шируз с высоты 300 метров.
6 марта ночью в Израиле полицейские и спасатели получили сигнал о мужчине, купающемся ночью в Средиземном море. Они прибыли на один из городских пляжей и эвакуировали на берег 30-летнего российского туриста. В тяжелом состоянии его отправили в больницу Тель-Авива, где он позже скончался.
5 марта гражданин России погиб в Непале в результате потери контроля над парапланом и его падения. Он совершал одиночный полет с вершины Сарангкот в городе Покхара.
В ночь на 5 марта на острове Пхукет (Таиланд) погибла российская туристка. Она упала с балкона гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. По версии следствия, девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения вернулась в отель и продолжила пить спиртные напитки на балконе номера. Утром сотрудники отеля обнаружили туристку, лежавшую лицом вниз под балконом без признаков жизни.
12 февраля двое туристов из России утонули на курорте Нячанг во Вьетнаме. В тот день всех отдыхающих на пляже предупреждали о том, что из-за высоких волн заходить в воду опасно. По словам спасателей, когда мужчин вытащили из воды, они были без сознания и от них пахло алкоголем. Позже туристы скончались в больнице.
11 февраля трехлетняя россиянка погибла, упав с третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантьяго-дель-Тейде) на западе Тенерифе (Канарские острова, Испания).
10 февраля на острове Пхукет (Таиланд) двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы.
4 февраля вечером в столице Эквадора Кито в квартале Итчимбия на российского туриста и его спутницу напали четверо грабителей. Мужчина оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его доставили в больницу, где он скончался. Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности нападавших и задержала их.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы.
20 января российский турист разбился насмерть, упав с балкона третьего этажа отеля на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина с супругой и группой друзей занимали три соседних номера. По словам жены россиянина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении.
3 января российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь. Ему удалось вытащить девочку с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, к мелководью, однако его самого накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни. От удара он потерял сознание. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды, однако он уже не подавал признаков жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости