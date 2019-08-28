Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T18:30Z
https://ria.ru/20190828/1558006006.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/25737/73/257377377_0:104:640:464_1036x0_80_0_0_69e5d3758cd700fcd3575ac173f553a5.jpg
РИА Новости

Случаи гибели российских туристов за рубежом в 2019 году

18:30 28.08.2019
1137
© Flickr / Matt PerreaultМашина турецкой скорой помощи
Машина турецкой скорой помощи
© Flickr / Matt Perreault
28 августа в Турции скончалась девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля. Российское генконсульство в Анталье сообщило, что 12-летнюю россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме. Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, руку удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Для этого понадобилась помощь семерых мужчин.
19 августа стало известно, что автобус с российскими паломниками из Дагестана попал в ДТП в Дубае. В результате аварии одна женщина погибла, еще две пострадали.
5 августа турист из Москвы погиб в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море.
25 июля стало известно, что рядом с пляжем Самсара в черногорском поселке Бечичи утонула россиянка. Погибшей было 74 года. Она скончалась до приезда медиков.
12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле.
Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали.
10 июля на полуострове Халкидики на севере Греции во время шторма погибли двое граждан РФ – мужчина и его двухлетний ребенок. Во время урагана на них упало дерево. ЧП произошло на территории гостиницы Potidia Palace в поселке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики.
17 июня стало известно, что в Таиланде мотоциклист сбил российскую туристку. Инцидент произошел в Южной Паттайе. Прибывшие на место ДТП медики пытались реанимировать россиянку, но она скончалась от полученных травм.
16 июня российский турист утонул в запретной для купания зоне в восточной тайской провинции Трат. Мужчина был обнаружен в 300 метрах от берега. Позже в местной больнице сообщили, что он скончался. Жена погибшего рассказала, что ее мужа ударила большая волна, а затем его унесло.
11 июня стало известно, что автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи (Турция). От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.
22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом при группе, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы. Среди пострадавших также были граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Румынии. Всего в автобусе было 60 пассажиров.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
13 марта на французском горнолыжном курорте Ля Грав российский турист погиб при внетрассовом катании на горных лыжах в Альпах. Он разбился, упав в ущелье Шируз с высоты 300 метров.
6 марта ночью в Израиле полицейские и спасатели получили сигнал о мужчине, купающемся ночью в Средиземном море. Они прибыли на один из городских пляжей и эвакуировали на берег 30-летнего российского туриста. В тяжелом состоянии его отправили в больницу Тель-Авива, где он позже скончался.
5 марта гражданин России погиб в Непале в результате потери контроля над парапланом и его падения. Он совершал одиночный полет с вершины Сарангкот в городе Покхара.
В ночь на 5 марта на острове Пхукет (Таиланд) погибла российская туристка. Она упала с балкона гостиничного номера, расположенного на четвертом этаже. По версии следствия, девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения вернулась в отель и продолжила пить спиртные напитки на балконе номера. Утром сотрудники отеля обнаружили туристку, лежавшую лицом вниз под балконом без признаков жизни.
12 февраля двое туристов из России утонули на курорте Нячанг во Вьетнаме. В тот день всех отдыхающих на пляже предупреждали о том, что из-за высоких волн заходить в воду опасно. По словам спасателей, когда мужчин вытащили из воды, они были без сознания и от них пахло алкоголем. Позже туристы скончались в больнице.
11 февраля трехлетняя россиянка погибла, упав с третьего этажа здания на курорте Los Gigantes (муниципалитет Сантьяго-дель-Тейде) на западе Тенерифе (Канарские острова, Испания).
10 февраля на острове Пхукет (Таиланд) двое российских туристов погибли в ДТП. Мотоцикл, на котором ехали мужчины 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. Туристов доставили в больницу с места происшествия, однако они уже были мертвы.
4 февраля вечером в столице Эквадора Кито в квартале Итчимбия на российского туриста и его спутницу напали четверо грабителей. Мужчина оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Его доставили в больницу, где он скончался. Благодаря камерам видеонаблюдения полиция установила личности нападавших и задержала их.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы.
20 января российский турист разбился насмерть, упав с балкона третьего этажа отеля на горнолыжном курорте Корвара на севере Италии. Мужчина с супругой и группой друзей занимали три соседних номера. По словам жены россиянина, он как будто бы собирался пошутить, попав из одной комнаты в другую через балкон, но не удержался на ограждении.
3 января российский турист погиб на острове Самуи в Таиланде, спасая тонущую дочь. Ему удалось вытащить девочку с глубины и подплыть с ней ближе к берегу, к мелководью, однако его самого накрыла большая волна, ударив мужчину головой о камни. От удара он потерял сознание. Спасатели сумели вытащить россиянина из воды, однако он уже не подавал признаков жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
002203
Обсудить 0
СправкиВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Начальник угрозыска извинился за сотрудников, похитивших нижегородца
РИА
Новости
Автомобиль скорой помощи в Турции
Страховщик оплатит репатриацию в Россию погибшей в Турции девочки
76-й Венецианский кинофестиваль. День первый
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом "Правда"
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Лента
новостей
Город Аден, Йемен
Силы правительства Йемена взяли под контроль президентский дворец в Адене
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны отеля Lujo Bodrum
В России напомнили о требованиях к бассейнам после гибели ребенка в Турции
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Здание Госдумы РФ
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Мать с новорожденным ребенком
В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармкомпании
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Здание Министерства иностранных дел РФ
Санкции США ухудшают возможность нормализации отношений, заявили в МИД
Аэропорт Гагарин в Саратове
Дочь Гагарина передала новому аэропорту Саратова табличку с автографом отца
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Крылатый лев - главный символ 68-го Венецианского международного кинофестиваля
Венецианский международный кинофестиваль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния