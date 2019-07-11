Биография Дмитрия Овсянникова

В 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2001 году – Тольяттинскую академию управления по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2007 – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция", в 2011 году – Высшую школу экономики по специальности "Управление реформируемыми предприятиями ОПК" (Executive MBA).

С 1993 года по 2001 год работал на различных должностях в промышленных предприятиях.

В 2001-2007 годах – федеральный инспектор по Кировской области, Удмуртии аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

С 2007 года по 2009 год был заместителем генерального директора - коммерческого директора ОАО "Чепецкий механический завод".

В 2010-2013 годы работал заместителем управляющего директора - директором по экономике и финансам ОАО "Пермский моторный завод".

В 2013 году – заместитель руководителя финансово-экономического департамента ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

В 2014-2015 годах работал директором департамента региональной промышленной политики минпромторга России.

В 2015-2016 годах – заместитель министра промышленности и торговли РФ.

28 июля 2016 года Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

18 сентября 2017 года одержал победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя, получив 71,05% голосов избирателей

11 июля 2019 года Владимир Путин подписал указ , которым освободил Дмитрия Овсянникова от занимаемой должности.



Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2016 ).

Дмитрий Овсянников женат, воспитывает четверых детей.