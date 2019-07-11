Биография Дмитрия Овсянникова

Дмитрий Владимирович Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске.
В 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2001 году – Тольяттинскую академию управления по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2007 – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция", в 2011 году – Высшую школу экономики по специальности "Управление реформируемыми предприятиями ОПК" (Executive MBA).
С 1993 года по 2001 год работал на различных должностях в промышленных предприятиях.
В 2001-2007 годах – федеральный инспектор по Кировской области, Удмуртии аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
С 2007 года по 2009 год был заместителем генерального директора - коммерческого директора ОАО "Чепецкий механический завод".
В 2010-2013 годы работал заместителем управляющего директора - директором по экономике и финансам ОАО "Пермский моторный завод".
В 2013 году – заместитель руководителя финансово-экономического департамента ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".
В 2014-2015 годах работал директором департамента региональной промышленной политики минпромторга России.
В 2015-2016 годах – заместитель министра промышленности и торговли РФ.
28 июля 2016 года Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
18 сентября 2017 года одержал победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя, получив 71,05% голосов избирателей.
11 июля 2019 года Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от занимаемой должности.
Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Дмитрий Овсянников женат, воспитывает четверых детей.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 2,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников