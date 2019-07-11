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РИА Новости

Биография Дмитрия Овсянникова

Вчера, 19:26
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© РИА Новости / Василий БатановГубернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
Дмитрий Владимирович Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске.
В 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2001 году – Тольяттинскую академию управления по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2007 – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Юриспруденция", в 2011 году – Высшую школу экономики по специальности "Управление реформируемыми предприятиями ОПК" (Executive MBA).
С 1993 года по 2001 год работал на различных должностях в промышленных предприятиях.
В 2001-2007 годах – федеральный инспектор по Кировской области, Удмуртии аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.
С 2007 года по 2009 год был заместителем генерального директора - коммерческого директора ОАО "Чепецкий механический завод".
В 2010-2013 годы работал заместителем управляющего директора - директором по экономике и финансам ОАО "Пермский моторный завод".
В 2013 году – заместитель руководителя финансово-экономического департамента ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".
В 2014-2015 годах работал директором департамента региональной промышленной политики минпромторга России.
В 2015-2016 годах – заместитель министра промышленности и торговли РФ.
28 июля 2016 года Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
18 сентября 2017 года одержал победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя, получив 71,05% голосов избирателей.
11 июля 2019 года Владимир Путин подписал указ, которым освободил Дмитрия Овсянникова от занимаемой должности.
Член Морской коллегии при правительстве РФ.
Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).
Дмитрий Овсянников женат, воспитывает четверых детей.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 2,5 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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