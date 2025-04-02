https://ria.ru/20250402/sud-2008858631.html

Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко

Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко - РИА Новости, 02.04.2025

Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:31:00+03:00

2025-04-02T12:31:00+03:00

2025-04-02T12:31:00+03:00

россия

люксембург (округ)

украина

геннадий тимченко

михаил фридман

дмитрий овсянников

евросоюз

европейский суд общей юрисдикции

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены европейских санкций. "Иск отклонен", - говорится в решении суда ЕС. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября 2023 года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.

https://ria.ru/20250402/sud-2008845043.html

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люксембург (округ)

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россия, люксембург (округ), украина, геннадий тимченко, михаил фридман, дмитрий овсянников, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции, в мире