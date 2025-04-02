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Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко - РИА Новости, 02.04.2025
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12:31 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/sud-2008858631.html
Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко
Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко - РИА Новости, 02.04.2025
Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:31:00+03:00
2025-04-02T12:31:00+03:00
россия
люксембург (округ)
украина
геннадий тимченко
михаил фридман
дмитрий овсянников
евросоюз
европейский суд общей юрисдикции
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены европейских санкций. "Иск отклонен", - говорится в решении суда ЕС. Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов. В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября 2023 года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.
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россия, люксембург (округ), украина, геннадий тимченко, михаил фридман, дмитрий овсянников, евросоюз, европейский суд общей юрисдикции, в мире
Россия, Люксембург (округ), Украина, Геннадий Тимченко, Михаил Фридман, Дмитрий Овсянников, Евросоюз, Европейский суд общей юрисдикции, В мире
Суд ЕС оставил в силе санкции против Тимченко

Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции против Тимченко и его жены

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГеннадий Тимченко
Геннадий Тимченко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Геннадий Тимченко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил в среду иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его супруги Елены, добивавшихся отмены европейских санкций.
"Иск отклонен", - говорится в решении суда ЕС.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на шесть месяцев. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. По словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
В Суде ЕС рассматриваются десятки дел с требованием об исключении из санкционного списка. Санкции уже были отменены в отношении бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. Совет ЕС 14 сентября 2023 года исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова и Григория Березкина.
Здание суда Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянского об отмене санкций
11:29
 
РоссияЛюксембург (округ)УкраинаГеннадий ТимченкоМихаил ФридманДмитрий ОвсянниковЕвросоюзЕвропейский суд общей юрисдикцииВ мире
 
 
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