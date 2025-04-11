Экс-губернатора Севастополя приговорили к сроку в Британии за обход санкций
Экс-губернатор Овсянников получил более 3 лет тюрьмы в Британии за обход санкций
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд лондонского района Сазерк приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трём годам и четырем месяцам тюремного заключения по делу об обходе антироссийских санкций, сообщили РИА Новости в суде.
"Сорок месяцев тюремного заключения", - сообщила РИА Новости представитель суда.
Помимо этого, приговор был вынесен и брату Овсянникова, Алексею, которого также признали виновным в нарушении санкционного законодательства. Ему дали один год и три месяца условно, сообщили в инстанции. Супругу экс-губернатора Екатерину, также проходившую по этому делу, ранее оправдали по всем пунктам обвинения.
Рассмотрение дела Дмитрия Овсянникова по существу началось 17 марта и продолжалось чуть более трех недель. По итогам слушаний его признали виновным в обходе санкций и отмывании денег.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Однако Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне по подозрению в обходе ограничений, а позднее в марте состоялись предварительные слушания, в ходе которых ему зачитали обвинения.
На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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