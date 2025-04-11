https://ria.ru/20250411/ovsyannikov-2010770001.html

Экс-губернатора Севастополя приговорили к сроку в Британии за обход санкций

Экс-губернатора Севастополя приговорили к сроку в Британии за обход санкций - РИА Новости, 11.04.2025

Экс-губернатора Севастополя приговорили к сроку в Британии за обход санкций

Суд лондонского района Сазерк приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трём годам и четырем месяцам тюремного заключения по делу об обходе... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:34:00+03:00

2025-04-11T16:34:00+03:00

2025-04-11T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд лондонского района Сазерк приговорил экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трём годам и четырем месяцам тюремного заключения по делу об обходе антироссийских санкций, сообщили РИА Новости в суде. "Сорок месяцев тюремного заключения", - сообщила РИА Новости представитель суда.Помимо этого, приговор был вынесен и брату Овсянникова, Алексею, которого также признали виновным в нарушении санкционного законодательства. Ему дали один год и три месяца условно, сообщили в инстанции. Супругу экс-губернатора Екатерину, также проходившую по этому делу, ранее оправдали по всем пунктам обвинения.Рассмотрение дела Дмитрия Овсянникова по существу началось 17 марта и продолжалось чуть более трех недель. По итогам слушаний его признали виновным в обходе санкций и отмывании денег.В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Однако Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне по подозрению в обходе ограничений, а позднее в марте состоялись предварительные слушания, в ходе которых ему зачитали обвинения.На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

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https://ria.ru/20250407/ek-2009826410.html

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происшествия, севастополь, дмитрий овсянников, россия, в мире, великобритания