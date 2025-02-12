https://ria.ru/20250212/zaschita-1998793479.html

Защита Фогеля прокомментировала его освобождение

Защита Фогеля прокомментировала его освобождение - РИА Новости, 12.02.2025

Защита Фогеля прокомментировала его освобождение

Защита американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков и переданного США, назвала его освобождение результатом совместной... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:50:00+03:00

2025-02-12T10:50:00+03:00

2025-02-12T10:50:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

марк фогель

дональд трамп

стив уиткофф

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998780966_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_18b419dc05140b1ff6feaa5380a46bee.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков и переданного США, назвала его освобождение результатом совместной работы российских и американских юристов. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о его передаче США. Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине. "Сегодня наш клиент, 63-летний школьный учитель из штата Пенсильвания Марк Фогель, был освобожден. Это стало возможным в том числе благодаря слаженной работе российских и американских юристов", - сообщили РИА Новости в адвокатском бюро ЕПАМ. Там также выразили надежду, что это решение будет способствовать нормализации отношений России и США. Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998760624.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998762140.html

https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ближний восток, марк фогель, дональд трамп, стив уиткофф, шереметьево (аэропорт)