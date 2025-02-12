https://ria.ru/20250212/lavrov-1998854119.html

Лавров указал на конфиденциальность контактов с США

Лавров указал на конфиденциальность контактов с США - РИА Новости, 12.02.2025

Лавров указал на конфиденциальность контактов с США

Россия предпочитает придерживаться договорённости о конфиденциальности контактов с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:17:00+03:00

2025-02-12T14:17:00+03:00

2025-02-12T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россия предпочитает придерживаться договорённости о конфиденциальности контактов с США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов, на разных уровнях, в том числе, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать, - о том, что контакты есть, они продолжаются", - сказал Лавров журналистам. По его словам, "результаты (этих контактов - ред.) наши американские коллеги решили объявить - у нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются". "Это (освобождение Фогеля - ред.) продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договорённости о конфиденциальности", - отметил министр. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.

https://ria.ru/20250212/peskov-1998844098.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)