https://ria.ru/20250410/london-2010562769.html
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя - РИА Новости, 10.04.2025
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя
Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:32:00+03:00
2025-04-10T18:32:00+03:00
2025-04-10T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости представитель суда лондонского района Сазерк. Накануне газета Times сообщила, что Овсянникова признали виновным по шести пунктам обвинений, касающихся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам отмывания денег. "Вынесение приговора состоится завтра в 10 утра (12.00 мск – ред.)", - сказал РИА Новости представитель инстанции. В суде уточнили, что заседание должно завершиться до 13 часов по местному времени (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне. На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250407/ek-2009826410.html
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севастополь, великобритания, лондон, дмитрий овсянников, gps
Севастополь, Великобритания, Лондон, Дмитрий Овсянников, GPS
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя
Приговор Овсянникову, обвиняемому в обходе санкций, вынесут в пятницу
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости представитель суда лондонского района Сазерк.
Накануне газета Times сообщила, что Овсянникова
признали виновным по шести пунктам обвинений, касающихся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам отмывания денег.
"Вынесение приговора состоится завтра в 10 утра (12.00 мск – ред.)", - сказал РИА Новости представитель инстанции.
В суде уточнили, что заседание должно завершиться до 13 часов по местному времени (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания
при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне
.
На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя
с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ
.