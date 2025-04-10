Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя - РИА Новости, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 10.04.2025
https://ria.ru/20250410/london-2010562769.html
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя - РИА Новости, 10.04.2025
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя
Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T18:32:00+03:00
2025-04-10T18:32:00+03:00
севастополь
великобритания
лондон
дмитрий овсянников
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_0:145:2864:1755_1920x0_80_0_0_5505e5a4699796256f762de6a750686e.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости представитель суда лондонского района Сазерк. Накануне газета Times сообщила, что Овсянникова признали виновным по шести пунктам обвинений, касающихся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам отмывания денег. "Вынесение приговора состоится завтра в 10 утра (12.00 мск – ред.)", - сказал РИА Новости представитель инстанции. В суде уточнили, что заседание должно завершиться до 13 часов по местному времени (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне. На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250407/ek-2009826410.html
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993229317.html
севастополь
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2751d7d0bea30811716e0a0c1c1c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, великобритания, лондон, дмитрий овсянников, gps
Севастополь, Великобритания, Лондон, Дмитрий Овсянников, GPS
В Лондоне вынесут приговор экс-губернатору Севастополя

Приговор Овсянникову, обвиняемому в обходе санкций, вынесут в пятницу

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Овсянников . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому британскими властями в обходе санкций, будет вынесен пятницу, сообщил РИА Новости представитель суда лондонского района Сазерк.
Накануне газета Times сообщила, что Овсянникова признали виновным по шести пунктам обвинений, касающихся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам отмывания денег.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
ЕК проведет форум по борьбе с обходом санкций против России
7 апреля, 15:56
"Вынесение приговора состоится завтра в 10 утра (12.00 мск – ред.)", - сказал РИА Новости представитель инстанции.
В суде уточнили, что заседание должно завершиться до 13 часов по местному времени (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне.
На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций
11 января, 07:50
 
СевастопольВеликобританияЛондонДмитрий ОвсянниковGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала