https://ria.ru/20250212/tramp-1998760624.html
Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Фогеля
Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Фогеля
Президент США Дональд Трамп заявил, что очень признателен российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T06:47:00+03:00
2025-02-12T06:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень признателен российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля."Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин", — сказал он в Белом доме, приветствуя Фогеля.Трамп добавил, что достигнутая между Москвой и Вашингтоном договоренность об освобождении Фогеля была "очень справедливой и разумной", но не стал приводить подробности.Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша, шереметьево (аэропорт), марк фогель, дональд трамп, владимир путин, москва
Россия, В мире, США, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва
Трамп заявил, что очень признателен Путину за освобождение Фогеля
Трамп заявил о признательности Путину за освобождение американца Фогеля
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень признателен российскому коллеге Владимиру Путину за освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля.
"Я очень признателен за то, что он сделал… мы ценим то, что сделал президент Путин
", — сказал он в Белом доме, приветствуя Фогеля
.
Трамп
добавил, что достигнутая между Москвой
и Вашингтоном
договоренность об освобождении Фогеля была "очень справедливой и разумной", но не стал приводить подробности.
Ранее во вторник российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче Фогеля Штатам. Незадолго до этого советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении соотечественника.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.