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Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
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16:22 12.02.2025 (обновлено: 16:37 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ssha-1998897290.html
Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля
Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля
Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может свидетельствовать о характере будущих отношений между... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:22:00+03:00
2025-02-12T16:37:00+03:00
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может свидетельствовать о характере будущих отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявил в среду спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем", — отметил Уиткофф во время беседы с журналистами у Белого дома.По его словам, взаимодействие лидеров США и России может сыграть важную роль в глобальной политике."Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", — добавил он.Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США американца, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков.Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.
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владимир путин, россия, дональд трамп, сша, в мире
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дональд Трамп, США, В мире

Уиткофф сделал заявление о дружбе Трампа и Путина после освобождения Фогеля

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может свидетельствовать о характере будущих отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявил в среду спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем", — отметил Уиткофф во время беседы с журналистами у Белого дома.
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По его словам, взаимодействие лидеров США и России может сыграть важную роль в глобальной политике.
"Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", — добавил он.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США американца, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков.
Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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