https://ria.ru/20250410/sevastopol-2010366787.html

Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ

Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025

Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. РИА Новости, 10.04.2025

2025-04-10T03:35:00+03:00

2025-04-10T03:35:00+03:00

2025-04-10T10:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяли обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора. "(Овсянников. — Прим. ред.) был признан виновным в нарушении санкций", — говорится в публикации. По данным издания, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, великобритания, россия, дмитрий овсянников, mercedes, в мире