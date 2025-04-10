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Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
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03:35 10.04.2025 (обновлено: 10:03 10.04.2025)
https://ria.ru/20250410/sevastopol-2010366787.html
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2025
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ
Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T03:35:00+03:00
2025-04-10T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяли обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора. "(Овсянников. — Прим. ред.) был признан виновным в нарушении санкций", — говорится в публикации. По данным издания, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
https://ria.ru/20250408/finlyandiya-2010104132.html
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севастополь, великобритания, россия, дмитрий овсянников, mercedes, в мире
Севастополь, Великобритания, Россия, Дмитрий Овсянников, Mercedes, В мире
Экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций, пишут СМИ

Times: экс-губернатора Севастополя Овсянникова обвинили в обходе санкций

© РИА Новости / Василий БатановДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости / Василий Батанов
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова признали виновным в обходе британских санкций, сообщает газета Times.
В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяли обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора.
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"(Овсянников. — Прим. ред.) был признан виновным в нарушении санкций", — говорится в публикации.
По данным издания, он был признан виновным по четырем пунктам, связанным с получением от своей жены Екатерины Овсянниковой в общей сложности 76 тысяч фунтов стерлингов. Овсянников также признан виновным по двум пунктам, которые связаны с использованием денег его брата для покупки и страховки автомобиля Mercedes стоимостью 54,5 тысячи фунтов стерлингов.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019-го. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли России.
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