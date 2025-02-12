https://ria.ru/20250212/peskov-1998842741.html

Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным

Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным - РИА Новости, 12.02.2025

Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:23:00+03:00

2025-02-12T13:23:00+03:00

2025-02-12T13:23:00+03:00

россия

сша

ближний восток

марк фогель

дмитрий песков

стив уиткофф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет", - сказал Песков журналистам. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо".

https://ria.ru/20250211/spetsposlannik-1998726991.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, ближний восток, марк фогель, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире