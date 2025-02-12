https://ria.ru/20250212/peskov-1998842741.html
Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным
Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным - РИА Новости, 12.02.2025
Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:23:00+03:00
2025-02-12T13:23:00+03:00
2025-02-12T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет", - сказал Песков журналистам. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо".
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россия, сша, ближний восток, марк фогель, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Ближний Восток, Марк Фогель, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире
Песков не подтвердил встречу Уиткоффа с Путиным
Песков не подтвердил встречу спецпосланника президента США Уиткоффа с Путиным