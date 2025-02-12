В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США
Песков: передача американца Фогеля США стала результатом контактов ведомств
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Передача американца Марка Фогеля США и грядущее возвращение оттуда одного из граждан РФ, находящегося в местах лишения свободы, стало результатом интенсифицировавшихся контактов ведомств РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как и ранее мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки", - сказал Песков журналистам.
Ранее российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.