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В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США - РИА Новости, 12.02.2025
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13:16 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/kreml-1998839574.html
В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США
В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США - РИА Новости, 12.02.2025
В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США
Передача американца Марка Фогеля США и грядущее возвращение оттуда одного из граждан РФ, находящегося в местах лишения свободы, стало результатом... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:16:00+03:00
2025-02-12T13:16:00+03:00
в мире
россия
сша
ближний восток
марк фогель
дмитрий песков
дмитрий овсянников
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Передача американца Марка Фогеля США и грядущее возвращение оттуда одного из граждан РФ, находящегося в местах лишения свободы, стало результатом интенсифицировавшихся контактов ведомств РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как и ранее мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки", - сказал Песков журналистам. Ранее российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html
https://ria.ru/20250212/fogel-1998760483.html
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в мире, россия, сша, ближний восток, марк фогель, дмитрий песков, дмитрий овсянников, шереметьево (аэропорт)
В мире, Россия, США, Ближний Восток, Марк Фогель, Дмитрий Песков, Дмитрий Овсянников, Шереметьево (аэропорт)
В Кремле прокомментировали передачу американца Фогеля США

Песков: передача американца Фогеля США стала результатом контактов ведомств

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Передача американца Марка Фогеля США и грядущее возвращение оттуда одного из граждан РФ, находящегося в местах лишения свободы, стало результатом интенсифицировавшихся контактов ведомств РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как и ранее мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединённых Штатах Америки", - сказал Песков журналистам.
Освобожденный из российской колонии американец Марк Фогель о великодушии Путина - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Освобожденный американец Фогель сделал заявление о Путине
Вчера, 08:39
Ранее российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Президент США Дональд Трамп и освобожденный американец Марк Фогель - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп встретил в Белом доме вернувшегося американца Фогеля
Вчера, 06:43
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев
Вчера, 04:33
 
В миреРоссияСШАБлижний ВостокМарк ФогельДмитрий ПесковДмитрий ОвсянниковШереметьево (аэропорт)
 
 
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