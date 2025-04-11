https://ria.ru/20250411/ovsyannikov-2010595360.html

Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя

Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя - РИА Новости, 11.04.2025

Суд в Лондоне вынесет приговор экс-губернатору Севастополя

Суд лондонского района Сазерк вынесет в пятницу приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Британии в обходе антироссийских... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:45:00+03:00

2025-04-11T00:45:00+03:00

2025-04-11T00:46:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Суд лондонского района Сазерк вынесет в пятницу приговор экс-губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, который обвиняется в Британии в обходе антироссийских санкций. Рассмотрение дела Овсянникова по существу началось 17 марта и продолжалось чуть более трех недель. Помимо самого экс-губернатора, по делу также проходят его супруга Екатерина и брат Алексей. В суде РИА Новости сообщали, что заседания будут проходить каждый день, и в ходе них обвиняемые будут давать показания. По итогам слушаний Дмитрий Овсянников был признан виновным по шести пунктам обвинения, касающимся обхода антироссийских санкций, и по двум пунктам об отмывании денег. Теперь экс-губернатор ждет вынесения приговора, которое состоится в пятницу. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, заседание начнется в 10 утра по местному времени (12.00 мск) и должно завершиться до 13.00 (15.00 мск). В рамках этого же слушания приговор зачитают и брату экс-губернатора Алексею Овсянникову, который также был признан виновным по делу об обходе санкций. Оба подсудимых будут лично присутствовать в суде. Супругу Екатерину ранее оправдали по всем пунктам обвинения. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Однако Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне по подозрению в обходе ограничений, а позднее в марте состоялись предварительные слушания, в ходе которых ему зачитали обвинения. На время разбирательства Дмитрий Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20250322/ispanija-2006681261.html

https://ria.ru/20241010/konsulstvo-1977321759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, великобритания, лондон, дмитрий овсянников, gps, в мире