Адвокат Фогеля подтвердил его передачу США
Адвокат осужденного в РФ американца Фогеля подтвердил его передачу США
Кадр видео задержания Марка Фогеля на таможне в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.
"Информация об освобождении соответствует действительности. Каким маршрутом его везут - мы не знаем", - сказал адвокат.
Он пояснил, что пока не может сообщить еще какую-либо информацию.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Согласно Уолцу, оба уже находятся в самолете обратно в США.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
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В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
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