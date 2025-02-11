https://ria.ru/20250211/fogel-1998732231.html

Адвокат Фогеля подтвердил его передачу США

Адвокат Фогеля подтвердил его передачу США - РИА Новости, 11.02.2025

Адвокат Фогеля подтвердил его передачу США

Российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:37:00+03:00

2025-02-11T22:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля."Информация об освобождении соответствует действительности. Каким маршрутом его везут - мы не знаем", - сказал адвокат.Он пояснил, что пока не может сообщить еще какую-либо информацию.Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Согласно Уолцу, оба уже находятся в самолете обратно в США.Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20250211/ssha-1998728557.html

https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html

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сша, в мире, россия, дональд трамп