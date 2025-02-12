Трамп встретил в Белом доме вернувшегося американца Фогеля
Трамп и лидеры республиканцев встретили в Белом доме американца Фогеля
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретил в Белом доме осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков и вернувшегося в США американца Марка Фогеля.
Как следует из трансляции Белого дома, помимо главы государства, Фогеля также встречали руководители Республиканской партии, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона и лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.
Позднее глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп намерен добиваться возвращения всех американских граждан, осужденных в России.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
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