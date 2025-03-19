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СМИ: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя
СМИ: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя - РИА Новости, 19.03.2025
СМИ: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстанет перед Лондонским судом по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет Bloomberg. РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T08:00:00+03:00
2025-03-19T08:00:00+03:00
2025-03-19T08:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстанет перед Лондонским судом по обвинению в нарушении санкционного режима, пишет Bloomberg."Сторона обвинения сообщила, что в январе 2023 года ему был выдан британский паспорт, хотя он все еще находился под санкциями", — указано в статье.Издание утверждает, что Овсянников при открытии счета в банке предоставил ложную информацию.Бывший губернатор находился под санкциями Евросоюза, США и Великобритании с 2017 по 2022 год. Тем не менее в 2022 году Европейский суд аннулировал решения Совета ЕС за последние два года о продлении санкций в отношении него.Овсянников занимал должность главы Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли.
https://ria.ru/20250122/sud-1995051039.html
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севастополь, сша, великобритания, дмитрий овсянников, евросоюз, европейский суд
Севастополь, США, Великобритания, Дмитрий Овсянников, Евросоюз, Европейский суд
СМИ: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя
Bloomberg: Овсянников предстанет перед судом за нарушение санкционного режима